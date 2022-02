Használati útmutatók kiterjesztett valóságban

Ki ne járt volna már úgy, hogy egy újonnan vett eszköz használati útmutatója alapján nem volt világos számára az eszköz kezelése? Ilyenkor az ember nekilát például videókat keresni, amelyek bemutatják a bevált módszert, a vizuális élményből adódóan sokkal könnyebben érthető módon.

Egy frissen végzett svájci egyetemisták egy csoportja nemrégiben új céget alapított, amelynek feladata a nehezen értelmezhető használati útmutatók érthetőbbé tétele – kiterjesztett valóság (AR) segítségével, számolt be a Zürichi Műszaki Egyetem.

A Rimon Technologies nevű startup cég már a kezdetektől olyan sikeressé vált, hogy a 2020-as nyári alapítás óta számos szakember csatlakozott a kis csapathoz. A cég olyan használati útmutatókat fejlesz, amellyel számos vállalat technikusai, dolgozói könnyen és gyorsan elsajátíthatják az újonnan üzembe helyezett készülékek kezelését. Az unalmas és nehezen érthető könyvek helyett kiterjesztett valóság szemüvegre van szükségük az érintetteknek, akiket lépésről lépésre végigvezetnek így a berendezés használatának folyamatain.

A kiterjesztett valóság szemüvegen át a külvilág is látható, ám egyúttal plusz információkat is kapunk. Forrás: ETH Zürich / Annick Ramp

A kiterjesztett valóság nem azonos a virtuális valósággal. Míg a virtuális valóság (VR) csupán elképzelt dolgokat mutat be, addig a kiterjesztett valóság (AR) a valódi látványra ráépíti a plusz információkat, digitális elemekként. Az AR-használati útmutatók megtekintésekor az alany tehát látja magát a környezetet, hozzáérhet a valódi készülékhez, ám a szemüveg bemutatja neki, miként tegye ezt, interaktív szövegek, videók, 3D ábrák kivetítésével.

David Shapira, a cég egyik alapítója még mérnöki tanulmányai során ismerkedett meg az AR technológiával, és még 2019-ben készítette el egy egyetemi projekt keretében a professzionális kávéfőző működését bemutató AR-használati útmutatót, amelyet lentebb a videóban megnézhetünk. A cégalapító társai tanulmányaik során szintén AR-technológiával foglalkoztak, annak más részterületeivel, így az együttműködésük ideális csapatot jelentett. A rövidke idő alatt is sokszínű üzleti partnerekkel dolgozott már együtt a cég, az energetikai ipartól a konyhai gépek gyártójáig. „Megvan a szükséges tudományos ismeretünk, most már csak a gyakorlati alkalmazásokat kell kitalálni hozzá” – mondta Lucas Roder, a cég harmadik alapító tagja.

A módszer különösen fontossá vált a pandémia alatt, amikor nem tudott egy gyártó szerelőt küldeni egy külföldön elromlott készülékhez. Tudott azonban AR-szemüveget, s így a helyi technikus annak útmutatása szerint elvégezhette a szükséges javítást. Ez a módszer persze nemcsak a járványidőszakban használható, hanem bármikor, ráadásul olcsóbb és gyorsabb is annál, mint amikor a technikus maga utazik. AR-szemüveg segítségével bárkit be lehet tanítani, nem szükséges hozzá személyes jelenlét. A fiatal szakemberek most egy olyan projekten dolgoznak, amelyben egy fűtési rendszereket üzemeltető cég veszi igénybe az AR-technológiát. A cég eddig jórészt fosszilis tüzelőanyagokkal működő fűtőrendszereket üzemeltetett, a technikusai erre kaptak kiképzést. Azonban a modern, megújuló energiára való átálláskor tömegesen kellene a technikusaikat átképezni – ehhez is kiváló módszert nyújt az AR.