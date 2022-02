Mesterséges intelligencia a mezőgazdaságban

Miközben rengeteg előnnyel járna ez, nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy nem teljesen veszélytelen ez a helyzet. A Cambridge-i Egyetem kutatói vezette nemzetközi csoport vizsgálta meg a kérdést, és a Nature Machine Intelligence szakfolyóiratban számoltak be eredményeikről.

A mezőgazdaságban a nagy cégek kísérleti jelleggel már ma is használnak számos olyan technológiát, amely automatizáltan végezhető feladatokat lát el, és már megvan a lehetősége annak is, hogy teljesen emberi beavatkozás nélkül végigkísérje egy termény életútját az automatikus. Különböző környezeti tényezőket mérő szenzorok, vagy épp a növényi betegségeket vizsgálók segítik már ma is a mezőgazdaságot. Önvezető traktorok és betakarító gépek, automata öntözőrendszer, az ún. ag-robotok képesek az időjárási adatokon és a növények igényein alapuló ideális tápanyag- és vízellátást biztosítani. Ez mind szép és jó, ám ezek a rendszerek ki vannak téve a kibertámadásoknak, és ez csak egy része a kockázatoknak.

Míg egy intelligens rendszer képes az adott termény igényeinek megfelelően működni, előfordulhat, hogy a nagyobb és gyorsabb hozam céljából a környezetre káros módon alkalmazza a műtrágyákat, rovarölőket, vagy más vegyszereket.

Emellett a kutatók hangsúlyozták, hogy az automatizálás a kis, önfenntartó gazdálkodást végző családi vállalkozásokat valószínűleg nem fogja érinteni, vagyis a mezőgazdasági termelésben meglévő hatalmas egyenlőtlenségeken nem fog jelentősen változtatni. Az élelmiszer-ellátás bizonytalansága mintegy 2 milliárd embert érint, több százmillió alultáplálttal, köztük gyerekekkel. A precíziós mezőgazdaság és a mesterséges intelligencia által irányított termelés azonban nagyon sokat javíthatna a helyzetükön is, még a klímaváltozás és a növekvő népesség mellett is.

„A mesterséges intelligencia forradalmasíthatja ugyan a mezőgazdálkodást, de az egyre gyakrabb alkalmazás mellett fontos, hogy a kockázatait is megértsük, és még addig tegyünk ezek ellen, amíg nem terjed el túlzottan a technológia” – tette hozzá Dr Seán Ó hÉigeartaigh, a kutatás egyik szerzője.

A kutatók szerint számos tudományágnak, beleértve az ökológusokat és antropológusokat is, együttesen kellene ezekre a veszélylehetőségekre mielőbb megoldást találniuk.