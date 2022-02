Tisztább autózásból tisztább rakéta-üzemanyag

Az ammónium-borán (NH3BH3) jelenleg az üzemanyagcellás járművekben hidrogén tárolásához használt vegyület, azonban, amint azt a Kaliforniai Egyetem (Riverside) által közzé tett kutatási eredmények jelzik, felhasználásával tisztább, jobb energiasűrűségű, olcsóbb, és könnyebben tárolható rakéta-üzemanyag készülhet. Mivel az űrhajózás, űrkutatás egyre nagyobb arányú, e megoldás az űrhajózás károsanyag-kibocsátásának csökkentéséhez fontos lépés. A The Journal of Physical Chemistry folyóiratban közölték a kutatási eredményeket a kaliforniai szakemberek.

A jelenleg használt rakéta-üzemanyagok jó része több szempontból is káros hatású, míg, a most feltártak szerint az ammónium-borán égését követően bór-oxid és víz keletkezik csak, sokkal kisebb környezeti kárt okozva. A szénhidrogén alapú hajtóanyagokkal szemben több energiát lehet kinyerni belőle, így olcsóbbá is teheti az űrutazást, mivel kevesebb hajtóanyagra van így szükség.

A kutatók annak köszönhetik a sikert, hogy megfelelő oxidálószert találtak, amelynek hatására jelentősen megnő a vegyületből kinyerhető energia mennyisége. A helyzet hasonló, mint amit egyes katalizátorokkal érnek el az üzemanyagoknál, azonban ez esetben nincs szükség katalizátorra – az egy űrutazásnál csak felesleges teher lenne.

Az ammónium-borán szobahőmérsékleten stabil, vagyis nem igényel hűtést, mint a legtöbb rakéta-üzemanyag. A kutatók most azt vizsgálják, hogy az anyagból készült különböző szemcsenagyságú minták miként viselkednek, mivel a nagyon kicsiny (nanoléptékű) szemcsék, nedves környezetben, kb. egy hónap alatt lebomlanak. E folyamat ellen olyan módszert is fejlesztenek már, amely bevonatként megóvja az üzemanyag szemcséit a lebomlástól.