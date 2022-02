Mik ezek a gyöngyök a Holdon?

A Csang’o-4 a Hold tőlünk nem látható oldalán landolt és végzett vizsgálatokat, többek közt a Jutu–2 roverrel, mely viszonylag nagy méretű, áttetsző üvegszerű anyagúnak látszó gömböket talált. Bár apró, átlátszatlan üveggyöngyöket már az Apollo küldetések során is találtak, s haza is került belőlük, a kínai felfedezett gyöngyök nagyobbak, és az áttetsző voltuk is eltér. A Science Bulletin folyóiratban bemutatott felfedezést a Eurekalert ismertette.

Az Apolli programban a Holdról hazahozott kőzetüveg gyöngyök Forrás: NASA LPI

Dr. Csejung Hsziao, a kutatás vezetője és a küldetést irányító csapatának vezető kutatója a rover által készített panorámafelvételek átvizsgálásakor vette észre a gyöngyöket. Mivel a Jutu–2 se mintavételezésre, se összetétel-vizsgálatra nem volt alkalmas, ezért csak utólag lehetett megbizonyosodni a különös objektumok ottlétéről. A rover a magyar Kármán Tódor után elnevezett kráterben járt, amikor a gyöngyöket fotózta.

Kőzetüveg-gyöngyök a Holdon, a Jutu-2 rover felvételein. Forrás: CNSA

Miként lehet akkor bármit is következtetni a gyöngyök tulajdonságaira? Elsősorban a megtalálás helyszíne, a Hold déli pólusához közeli Aitken-medence ad némi támpontot. E helyszínről alkotott ismereteink alapján a gyöngyök feltehetően egy jelentősebb becsapódás során keletkezhettek, a kínai kutatók erre vonatkozó modellszámításokat is végeztek.

A becsapódások során kialakuló kőzetüveg tulajdonságai attól a felülettől, kőzettől vagy üledéktől függenek, amelybe a kérdéses kisbolygó becsapódik. A németországi Ries-kráter létrejöttekor igen jellegzetes zöld, moldavit nevű kőzetüveg keletkezett. A képen látható darab a Szegedi Csillagvizsgáló gyűjteményében található. Forrás: Önök küldték / Pintér Máté

Gyöngynek nevezzük ugyan, de a külső megjelenésük alapján az objektumok nagyok, mintegy 1,5-4 centi átmérőjűek, s egyaránt vannak gömbölyű, illetve súlyzó alakúak is, a színük világos barnás árnyalatú. A keletkezési körülményeik alapján ezek az objektumok úgynevezett tektitek, a Földről is jól ismert kőzetüveg a becsapódások következtében megolvadó és a légkörbe reppenő kőzetből keletkezik, s attól függ az összetétele, hogy milyen kőzet jelentette az alapját. Jó földi példa erre a moldavit nevű zöld, alumíniumtartalmú kőzetüveg, amely a németországi Ries-meteoritkráter kb. 15 millió évvel ezelőtti kialakulásakor keletkezett, ritka típusú tektit. Az átlagos tektit feketés-barnás színű, átlátszatlan.

Bal oldalon egy Apollo küldetés által, jobb oldalon a Csang’e-4 által hazajuttatott holdkőzet-mintában talált gyöngy. Forrás: NASA LPI / CNSA

A korábban felfedezett holdi kőzetgyöngyök egészen kicsik, maximum 1 milliméteresek voltak, többféle, átlátszatlan anyagból álltak, s a vizsgálatok alapján vulkáni eredetűek lehettek. A színük is változatos volt, így például zöld vagy narancs árnyalatban is előfordultak.

Mind a vulkáni, mind a becsapódás eredetű gyöngyök hasonló módon jönnek létre, nagy hőhatás miatt megolvadt és a magasba dobódott kőzetek lehűlése során alakulnak ki. A kutatók a gyöngyök helye és feltételezett összetétele alapján jó néhány olyan krátert találtak, amelynek kialakulása során ezek a kőzetüveg objektumok is létrejöhettek. „Sajnálatos, hogy amikor elsőként megpillantottuk a gyöngyöket, a rover már továbbment, és így nem készülhettek az összetételükre vonatkozó mérések. Azonban a hasonló objektumok gyakoriak lehetnek a Hold túlsó oldalán” – mondta Dr. Csejung Hsziao.

Jellegzetes formájú földi tektitek, a felső az ún. súlyzó, az alsó pedig a csepp alakot képviseli. Forrás: Wikimedia Commons

Az anortizit (ez egy, a Holdon közönséges szilikátásványból álló, rendkívül gyakori kőzettípus) összetételűnek tartott gyöngyök alapján a kutatók azt is elmondták, hogy ez az anyag kiváló lehet a fényt áteresztő üveg készítésére is, amit majd a későbbi holdi megtelepedésünk során az épületekhez fel lehet használni. Emellett ezek a gyöngyök a kémiai és fizikai vizsgálataikkal rendkívül sokat elárulnak majd a holdi becsapódásokról, s persze arról is vallanak, hogy más égitesteken is kialakulhatnak tektitek.