Csökken a vadon élő atlanti lazacok mérete

A finn Természeti Erőforrások Intézete (Luke) készítette azt, a Science hasábjain közzé tett tanulmányt, amelyben az ország északi részén, a Teno-folyóban honos vad atlanti lazacok (Salmo salar) méretcsökkenését vizsgálták.

Úgy tűnik, ez a hatás nem annak az eredménye, hogy magukat a lazacokat halásszák, hanem annak, hogy a kereskedelmi célú haltenyésztéshez használt, az óceánból kifogott csuklyás hal (Mallotus villosus) létszáma csökken. A csuklyás hal a vadon élő lazacok egyik fő elesége az óceánban, ám a kifogott csuklyás hal jelentős részét azokkal a lazacokkal etetik meg, amelyek a haltenyésztő telepeken növekednek.

Világszerte 18 millió tonna vadon élő halat fognak ki állatok táplálására (a világ összes, hivatalosan elismert vad halászzsákmánya 96 millió tonna volt, a haltenyésztés ezt 82 millió tonnával emelte meg, a FAO 2018-as adatai szerint).

A kutatók egy korábbi vizsgálatukban azt tárták fel, hogy a lazacok egyre korábban válnak ivaréretté a Teno-folyóban, s ennek hatására az ívó lazacok is egyre kisebbek lesznek. A változásokat genetikai átalakulás irányította, ennek nyomát a kutatók felismerték a lazacok DNS-ében, azaz evolúciós folyamatról van szó. A finn kutatóintézetnek több mint 150 ezer halból vett pikkelyminta-gyűjteménye van, így hosszú távú genetikai változásokat is lehet ezek segítségével vizsgálni. Most egy 40 éves időskálán azt mérték fel, hogy miféle környezeti hatások – például a víz hőmérséklete vagy épp a halászat – voltak a legnagyobb befolyással erre a folyamatra. E vizsgálatból tárult fel, hogy a lazacok zsákmányállatának csökkenése a legfontosabb tényező.

Emellett egy másik hatást is találtak: egy speciális halászati módszer használatának visszaszorulását. Korábban úgy tudták, hogy a lazachálóval a nagyobb halakat emelik ki a folyókból, azonban kiderült, hogy más a helyzet. A szezon késői időszakában a kisebb szemű hálókkal, sekély vízben a kisebb halakat lehet kifogni, ez a módszer azonban háttérbe szorult az utóbbi időben, így a kisebb méretűek a lazacpopulációban maradtak, tehát a következő halászati szezonokban több a kisebb hal.