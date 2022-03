Várja látogatóit a Bükki csillagda

A nagyközönség előtt is megnyitja kapuit, 2022. március 8-án a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság területén található Bükki Csillagda csillagászati és természetismereti látogatóközpont. A Nap biztonságos megfigyelésére is alkalmas világszínvonalú távcső, megtapogatható meteoritok, különleges VR utazások és egy csillagászati témájú tanösvény is várja a látogatókat Répáshután.

A Bükk, illetve a Bükk-fennsík hazánk legnagyobb átlagmagasságú vidéke. Speciális adottságai – mint például, hogy nagy terület mentes a fényszennyezettségtől – teszik alkalmassá az éjszakai csillagászati észlelésekre, hiszen a vékonyabb levegőrétegen át az éjszakai égbolt halványabb jelenségei, így a Tejút és több csillagkép is tisztán, fényesen látszik. A többéves kitartó munka eredményeképpen a Nemzetközi Sötétégbolt Szövetség (IDA) 2017 júniusában ezüst minősítésű csillagoségbolt-parkká nyilvánította a Bükki Nemzeti Park területét.

A Bükki Csillagda egy komplex csillagászati és természetismereti látogatóközpont, amely a tudomány, az élmény, valamint az interakció hármasával, pedagógiai eszközök segítségével törekszik az ismeretek átadására. Ezt a törekvést segíti a Közép-Európában páratlan élményt nyújtó ötven férőhelyes planetárium, ahol az égbolt csodái a 8 méter átmérőjű kupolán jelennek meg. A több mint 100 négyzetméter nagyságú látványt négy, egyszerre működő lézerprojektor szolgáltatja 4K minőségben, valamint aktív szemüvegek segítségével 3D filmélménynek is részesei lehetnek a látogatók.

Az Éltető napunk elnevezésű kiállítás közel 200 négyzetméteren kapott helyet, és elsősorban a Naprendszerre, illetve a központi csillagokra fókuszál. Az érdeklődők képet kapnak ezek kialakulásának folyamatáról, valamint a szomszédos égitestek tulajdonságairól. A naprendszerbeli látogatást két hologúla teszi teljessé. Az élményszerű aktív ismeretszerzést többször megoldható tesztek és játékok segítik.

A kiállítás egy külön részlegében szinte minden megtudható a hullócsillagokról és a meteoritokról. Nemcsak szabad szemmel, hanem polarizációs mikroszkóp segítségével is vizsgálhatók a távoli világokból érkezett kövek. A terem középpontjában egy hatalmas, 32,3 kilogramm tömegű, földbe csapódott vasmeteorit megérintésére is lehetőség nyílik.

A csillagászati megfigyelőhelyen a világ sorozatban gyártott legnagyobb (6,7 méter átmérőjű) kupolája alatt nappal a különleges naptávcsővel biztonságosan megfigyelhető a Nap, éjszaka pedig a bolygókban és a csillagokban gyönyörködhetünk. Az esti attrakció felhős időben sem marad el, hiszen ebben az esetben a Bükki Csillagda alternatív csillagászati programokkal várja az érdeklődőket. Ezen felül az ide fejlesztett VR-eszközök is egyedi élményeket nyújtanak, amelyekkel a vállalkozó kedvűek repülhetnek a Bükk felett, illetve különböző küldetések részesei lehetnek az űrben vagy akár a Holdon és a Marson is. A legkülönlegesebb küldetés egy kétfős játék, amelyben a látogatók egy holdrovert vezetve izgalmas kalandban vehetnek részt az Apollo-18 küldetés során.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság kiemelten fontosnak tartja a Bükk élővilágának és természeti értékeinek bemutatását és megóvását, ezért a látogatóközpont mellett, a mészégető boksától indulva egy tanösvényt is kialakítottak. A Bolygótúra tanösvényen a túrázók a megtett út hosszával kiválóan érzékelhetik a Naprendszeren belüli távolságokat. A 4 kilométer hosszú tanösvény mintegy 2 óra alatt járható be. A sárga „T” jelzésén haladva az állomásokon szerepelnek a planéták tulajdonságai, továbbá a terület földtani, kultúrtörténeti, növény- és állattani érdekességei és értékei is megjelennek.

A Bükki Csillagdánál helyközi buszmegállót is kialakítottak, így Miskolcról, Egerből és Budapestről is átszállás nélkül megközelíthető a létesítmény. A Bükki Csillagda belépőjegyeit már otthonukban megvásárolhatják az érdeklődők a bukkicsillagda.hu oldalon, de természetesen a helyszínen is van erre lehetőségük. A látogatók számára a legkomplexebb élményt a kombinált jegyek vásárlása biztosítja. A kétórás program keretében megtekinthető a kiállítás, de lehetőség nyílik a kupolában a naptevékenységek megfigyelésére, illetve a planetáriumban egy film vagy egy élőszavas vetítés megtekintésére.

A programok kezdési időpontja: 10.00, 12.00 és 14.00 óra.