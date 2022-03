Mégis jó erdő szélén lakni?

Az erdőszélekre leginkább úgy tekintünk, mint az érintetlen erdő mélyének leromlott állapotú maradékaira, azonban, amint azt a Nature Communications-ben nemrégiben közzé tett tanulmányban egy amerikai kutatócsoport megállapította, 24 százalékkal több biomasszát termelnek az utak, települések vagy mezőgazdasági területek mentén álló erdőszélek, mint az erdők mélye.

A kutatók 48 ezer erdőterületet vizsgáltak meg az USA északkeleti régiójában, s felmérték, milyen gyorsan növekednek a fák. Azt találták, hogy az erdők szélén, s a szélektől számított 30 méteres sávokban közel kétszer olyan gyorsan növekedtek a fák, mint az erdők belső területein, s az e területeket átjáró több napfény emellett több fát is eredményezett.

Mivel az erdők évente az ember által kibocsátott szén 30 százalékát kötik meg, számos ország szén-dioxid csökkentő stratégiájában játszik főszerepet az erdősítés. Az USA vizsgált régiójában az erdőterületek negyedét az erdőszéli sávok teszik ki, köszönhetően annak, hogy meglehetősen töredékesek az erdők.

A kutatók úgy vélik, a szénmegkötés kiszámításában figyelembe kell venni a most feltárt összefüggést is, azonban óva intenek attól, hogy szándékosan teremtsünk erdőszéleket. Az erdők feldarabolásának számos szempontból katasztrofális hatásai vannak, nemcsak az erdei élővilág vagy épp a fajok sokfélesége szempontjából, hanem a szándékosan kivágott fák miatt felszabaduló szén miatt is. A fakivágások ugyanis több szén felszabadulásával járnak, mint amennyivel nagyobb mennyiséget a kialakított erdőszéli környezet elnyelne.

Egy másik, szintén az erdőszéleket vizsgáló kutatásból, amelyről a Global Change Biology folyóirat számolt be, az is kiderült, hogy még a városi környezetben lévő erdők is több szén megkötésére képesek, mint korábban vélték a szakemberek. Ez annak köszönhető, hogy az erdők mellett a felszínt burkoló beton, vagy épp az elhanyagolt, száraz sáv megakadályozza, hogy a talajbaktériumok jelentős lebontó munkát végezzenek, s ezzel növeljék a légkörbe jutó szén mennyiségét.

A felismerés azért is fontos, mert gyakran az erdőszélek esnek legelőször a fakivágások áldozatául, így pedig az erdők legproduktívabb részei szűnnek meg. A hosszú távú szénmegkötés szempontjából tehát különös figyelmet érdemelnek ezek az eddig elhanyagolt területek.