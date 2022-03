A Brit Fizikai Intézet (IOP) 2020-ban egy olyan kampányba kezdett bele, amellyel a fiatalokat igyekeznek minél inkább rávenni arra, hogy merjék elképzelni magukat jövőbeli fizikusokként, a programról a Nature számolt be. A Limit Less, vagyis kevesebb korlátozást kampánya azokat a fiatalokat célozza meg, akiktől ma még kevésbé megszokott, hogy emelt szinten tanulják a fizikát, azzal a céllal, hogy majd egyetemi tanulmányokban folytatódjon a képzésük. A kampányban pedig, úgy tűnik, a közismert, fiatal TikTok-felhasználók segítségével sikeresen el is érik a megcélzott réteget!

Miért volt szükség arra, hogy az influenszerekhez forduljanak a fizikusok? Számtalan fiatal érdeklődését törik le a felnőttek, akár a szülők, akár a tanárok, illetve a saját rossz tapasztalataik (pl. a fizika unalmas, nem elég kreatív, csak a magányos zseniknek való). Ha egy lány, egy szegényebb származású, vagy épp egy színes bőrű fiatal szeretne fizikát tanulni, számtalanszor szembesítik azzal, hogy nem nekik való.

Korábbi kutatásokból kiderült, hogy azok a brit fiatalok, akik állami iskolákban emelt szintű fizikát tanulnak, több mint kétharmad részben mindössze az iskolák 30 százalékából tevődnek össze, vagyis igen kevés iskola adja őket. Ennél is nagyobb probléma az, hogy milyen kevés a lány köztük: míg a fiúk 9 százaléka akart emelt szintű fizikát tanulni, a lányok csupán 2-3 százaléka készült erre. Hasonlóan alulreprezentáltak a színes bőrű, karibi ősökkel rendelkező fiatalok. Probléma a fizikatanárok hiánya is, egyedül Angliában 3500 fizikatanári állás betöltetlen, és az egész országban nagyon sok iskolában nincs képzett fizika szaktanár.

E rengeteg hátrányt igyekeztek többek közt a TikTok segítségével ellensúlyozni. Mivel fiatalok milliói lógnak a TikTok-on, a fizikusok úgy gondolták, a legkönnyebb ezen keresztül lesz eljuttatni az üzenetet hozzájuk, kibővíteni azt a kört, akikhez szólhatnak. Számos jól ismert fiatal influenszert választottak ki a kampányhoz, köztük két ifjú hölgyet is (mindegyikük több millió követővel rendelkezik), és a videóikban egy egészen egyszerű dolgot mutattak be: ha rálépnek két doboz tojásra, a tojás nem törik össze. A videókban elmagyarázták, hogy a fizika mindenkinek való, ne hallgassanak a fiatalok azokra, akik le akarják őket beszélni erről a tárgyról.

A videókat nagyon jól fogadták a fiatalok, és azóta újabb kísérleteket bemutatók is készültek már, ám az persze még nem derülhetett ki, hogy mennyire hatott az emelt szintű fizikatanulásra, egyetemi továbbtanulásra.

A kampány viszont még jó ideig tovább folytatódik, és remélhetőleg a fiatalok nyelvén készült videók segítségével többen elhiszik majd magukról, hogy igenis képesek a természettudományos érdeklődésüket a tanulási céljaikkal összefűzni.