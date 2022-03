A halvaszületés nem az anya hibája

A halvaszületés hatalmas tragédia, és a vele járó gyászt gyakran tetézi az, hogy az anya saját magát hibáztatja. Az ausztrál Newcastle-i Egyetem Orvosi Kutatóintézete szakembereinek sikerült rájönni, hogy mi okozza a halvaszületéseket – évente a világon összesen mintegy kétmillió esetben. Az egyetem egy magyarázó videóban ismertette azt, mi zajlik le ilyenkor, s ennek segítségével próbálnak enyhíteni az édesanyák önmarcangoló fájdalmán. (A videóhoz hozzárendelhető felirat, amelyet a YouTube automatikus fordítórendszere magyarra is le tud fordítani.)

A kutatók 2019-ben fedezték fel, hogy a korábban megmagyarázhatatlan halvaszületések leggyakrabban a méhlepény idő előtti öregedéséhez köthetőek, ez pedig egy igen komplex folyamat, amelyet nem befolyásol az anya viselkedése. A méhlepény egészen egyszerűen nem képes ellátni a feladatát – az anyai tápanyagok átadását és a magzati salakanyagok kiszűrését – annak hatására, hogy az anyát a magzattól elválasztó egyetlen sejt mitokondriumai egyre több szabadgyököt termelnek. Ezek aztán további károsodást okoznak, amelynek hatására lecsökken az oxigén és a tápanyagok áramlása, valamint a sejten belüli hibák javítása. E folyamatok együttesen vezetnek el ahhoz, hogy a méhlepény elveszíti a működőképességét.

„A legtöbb ember nem tudja, hogy a méhlepény a magzat, és nem az édesanya szerve, így az anyának rendkívül korlátozott hatása van rá. Egyszerűen képtelen megakadályozni e szerv öregedését” – magyarázta Roger Smith professzor, az American journal of Obstetrics and Gynecology szakfolyóiratban megjelent tanulmány első szerzője. E tanulmány részeként tették közzé a videót is, amellyel szokatlan módon nem más szakembereket, hanem kimondottan a babájukat elvesztő szülőket célozták meg a kutatók. Ennek az volt a célja, hogy a gyásszal gyakran együtt járó depressziót és önvádat enyhítsék – az USA adatai szerint a babájukat elveszítők 83 százaléka bűntudatot érez emiatt, és 40 százalékkal nő annak az esélye, hogy egy babáját elveszítő pár kapcsolata tönkremenjen.

Az ausztrál kutatók azon is dolgoznak már, hogy egyszerű vérvizsgálattal megállapíthassák a méhlepény öregedésének folyamatát, s időben beavatkozva, a folyamat lassításával megmentsék a babákat. Ennek köszönhetően majd a jövőben több baba születhet jól fejletten és egészségesen.