Részeg majmok

A Sivatagi show című film közel 5 évtizeddel ezelőtt megmutatta, hogy a vadon élő állatokra miként hat az alkohol, amelyet az erjedt gyümölcsökkel vesznek magukhoz. Egy újonnan, a Royal Society Open Science folyóiratban közzé tett tanulmány szerint az ember alkohol iránti vágya gyümölcsevő őseinktől eredhet, a kutatásról a Berkeley Egyetem híroldala számolt be.

Robert Dudley, a Berkeley Egyetem kutatója hosszú ideje úgy véli, az emberi alkoholfogyasztás sok millió éve élt őseinkig vezethető vissza, az elméletét „részeg majom hipotézis” néven ismeri a tudomány. Az újonnan közzé tett tanulmánynak adatokkal is sikerült megtámogatnia az elméletét.

A részeg majom hipotézis szerint őseink a mindenütt jelen lévő élesztőgombák hatására a gyümölcsök, részben alkohollá átalakult magas cukortartalmára merőben élelmezési célból vágytak, az alkohol energiatartalmát kívánták így kinyerni. Mivel az érett, sőt, túlérett gyümölcsökben volt a legtöbb cukor, a legtöbb energia, így megérte ezeket enni, hisz több energiához jutottak az állatok.

A pókmajom kedvenc gyümölcse, amelyből az indiánok is erjesztett alkoholos italt készítenek. Forrás: inaturalist

A kaliforniai kutatók egy panamai kutatóállomás erdőségében vizsgálták meg a Geoffroy-pókmajmok (Ateles geoffroyi) által elfogyasztott gyümölcsök maradékának alkoholtartalmát, s kiderült, hogy az általában 1-2 százalék körül jár, a természetes élesztők okozta erjedés miatt.

A kutatók a majmok vizeletét is megvizsgálták, s ebből kiderült, hogy valóban feldolgozta a szervezetük az alkoholt (megtalálták a másodlagos bomlástermékeit), és energiát is vont ki belőle, vagyis nemcsak egyszerűen átment a szervezetükön. Korábbi mérésekből már kiderült, hogy számos, a főemlősök által fogyasztott gyümölcs alkoholtartalma a 7 százalékot is elérheti, s a majmok szándékosan keresik is az ilyen, már erjedő állapotú gyümölcsöket.

Az egyelőre nem világos, hogy az így elfogyasztott alkohol milyen viselkedési hatással van a pókmajmokra (vagy az Afrikában ugyanilyen okból még most is vizsgált vadon élő csimpánzokra), azonban a vizeletben kimutatott bomlástermékek bizonyító erejűek, tényleg energiát nyer ki a majom az alkoholból. A pókmajmok étrendjének fő részét a Spondias mombin nevű fa gyümölcse adja, s a latin-amerikai őslakosok ugyanebből a gyümölcsből maguk is előállítanak alkoholos italt.

Robert Dudley elmondta, hogy a pókmajmok valószínűleg nem rúgnak be a gyümölcstől, mert előbb megtelik a gyomruk, mintsem a részegséghez szükséges mennyiségű alkohol jutna a szervezetükbe. „Azonban lehet, hogy van valami egyéb pozitív élettani hatása. Talán antimikrobiális az elfogyasztott gyümölcs, vagy talán emésztést könnyítő lehet az élesztők jelenléte” – tette hozzá.

A kutató szerint az, hogy ma az alkohol folyékony formában könnyen elérhető anélkül, hogy az embernek gyümölccsel kéne teleennie magát, megteremti az alapot ahhoz, hogy könnyen túlzásba vigye az ember az alkohol fogyasztását. „A túlzott alkoholfogyasztás, akárcsak a cukorbetegség és az elhízás, a túlzásba vitt táplálkozás betegségeként fogható fel” – tette hozzá Christina Campbell, a kutatás vezetője. Az, hogy az alkohol iránti vágyunk az elődeinktől kapott evolúciós örökség, segíthet a társadalomnak leküzdeni a túlzott alkoholfogyasztás problémáját.