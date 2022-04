Autófeltörések és a közvilágítás

Egy új-zélandi vezetésű nemzetközi kutatócsoport vizsgálta meg a közvilágítás és az utcákon elkövetett éjszakai bűncselekmények kapcsolatát, amelyről a University College London számolt be. Már az 1970-es években elkezdték e viszonyt világszerte felmérni, de azóta is ellentmondásos adatok születnek a hasonló felmérésekből. Mivel egyre inkább világos, hogy a fényszennyezés az emberi egészséget is súlyosan veszélyezteti, érdemes azokat az indokokat alaposabban megvizsgálni, amelyekre hivatkozva nő a megvilágítás.

A kutatók most azt mérték, mi történik ott, ahol az éjszakai világítást kisebb fényerejűre kapcsolják arra az időszakra, amikor alapértelmezetten mindenki alszik, ezzel energiát is megtakarítanak és a fényszennyezés hatásait is csökkentik. 2004-2013 között több angliai helyszínen mérték meg a közvilágítás változásainak hatását, több mint 33 ezer utcarészen, közel 284 ezer bűneseten keresztül. Ezek 2,5 százalékában lekapcsolták a világítást éjfélkor, míg 3,9 százalékban csak kisebb fényerőre állították, egészen reggel 5-ig. Olyan bűncselekményeket vizsgáltak, mint pl. a betörés, az erőszakos cselekmények, a rablás, az autófeltörés, amelyek nagyobbik részét általánosságban éjszaka követik el.

A Journal of Quantitative Criminology szakfolyóiratban közzé tett eredmények szerint az autófeltörések száma megfeleződött azokon az utcákon, ahol éjfélkor lekapcsolták a világítást, ám eközben a közeli, teljes megvilágítást kapó utcákban másfélszeresére nőtt e típusú bűncselekmények száma – vagyis a bűnözők a jobban megvilágított utcákon tevékenykedtek. Kis mértékben csökkent az autólopások száma is, a többi bűncselekmény esetében nem volt statisztikailag jelentős mértékű a csökkenés, de sehol sem volt növekedés. Ez pedig jó hír azoknak, akik biztonsági okokból nem mertek eddig a közvilágítás csökkentése mellett dönteni.

„A korábbi kutatásainkból is kiderült már, hogy a lekapcsolt közvilágítás miatt nem nőttek a bűncselekmények, most az is kiderült, hogy van, ami kimondottan csökkent akkor, amikor éjfél és reggel 6 közt nem volt közvilágítás” – mondta el Dr. Phil Edwards, a kutatás egyik résztvevője. Azokon az utcákon, ahol csak kisebb fényerejűre kapcsolták a világítást, csak minimális csökkenést tapasztaltak.

A szakemberek szerint a csökkenés annak köszönhető, hogy a sötét utcákon lévő kocsikban a bűnözők nehezebben vehetik észre, ha valami érték van, ami miatt érdemes feltörni, s ezért inkább olyan helyre mentek, ahol jól beláthattak a kocsikba.

A kutatók azt azért fontosnak tartották megjegyezni, hogy a vizsgálat korlátozott földrajzi területe miatt nem biztos, hogy a világon másutt is ugyanilyen mértékű változások következnek be.