A légszennyezés csökkenti a napenergiát Indiában

Közismert, hogy Indiában a légyszennyezés óriási probléma, ám nemcsak a lakosság egészségét, hanem a tiszta energiára való átállást is nehezítheti. Az ország 2022-re előirányozta, hogy 100 gigawatt energiát előállítani képes napelemparkot épít ki, a Delhi Műszaki Egyetem (IIT Delhi) légkörkutatóinak felmérése szerint viszont akár 52 százalékkal is alacsonyabb lehet a napelemek teljesítménye a légszennyezés miatt, számolt be a Physicsworld híroldala.

A dél-ázsiai ország rengeteg napfényt kap, hatalmasak a lehetőségei e téren, s ezért is vált a megújuló energia céljai közt elsődlegessé a napenergia. Azonban az ország egyes régióiban a légszennyezés miatt e célok veszélybe kerülhetnek.

A légszennyező anyagok kétféle módon is hatnak a napelemekre: egyrészt a levegőben lebegő szemcsék miatt kevesebb napfény éri el a felszínt, másrészt kirakódnak a napelemtáblákra, s ott halmozódva csökkentik az energiatermelést. Az indiai kutatók most azt mérték fel, hogy 2001-2018 között milyen hatású volt e két folyamat az energiatermelésre, az eredmények az Environmental Research Letters szakfolyóiratban jelennek majd meg.

Műholdas mérések és felvételek alapján, valamint a napelemekre rakódó szennyeződés alapján végeztek számításokat, amelyek alapján 10-16 százalékkal kevesebb napfény jutott a vízszintesen álló napelemekre, és ennél sokkal nagyobb, 52 százalékos volt a fényveszteség a ferdén telepített napelemek esetében. Ennek hatására a termelt energiában 12-41 százalékos volt a kiesés, ez évente sok százmillió dollárnyi veszteséget jelent.

India Nemzeti Levegőtisztasági Programja 20-30 százalékos légszennyezés-csökkenést szeretne elérni 2024-re (a 2017-es adatokhoz képest), és mivel a légszennyezés miatt a felhőképződés is erőteljesebb, ha sikerül csökkenteni a szennyező anyagok mennyiségét, akkor jelentősen nőni fog a napelemek teljesítménye is. A kutatók számításai szerint ez évente 6-16 terawattóra növekedést jelent országos szinten a már 2018-ig megépített napelemrendszereken. Ez azt is jelenti, hogy a tisztább energiára áttéréssel kétszeres hasznot „könyvelhetnek” majd el Indiában.