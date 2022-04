Új technológia válthatja a biopsziát

A diagnosztika igen fontos eszköze, főleg a daganatos betegségek esetében a betegekből vett szövetminta elemzése, amelyhez kis sebészi beavatkozással, biopszia útján jutnak hozzá a patológusok. A Columbia Egyetem olyan eljárást fejleszt, amely a szövet kimetszése nélkül, speciális mikroszkópos eljárással az élő testen belül teszi vizsgálhatóvá a sejteket. A Nature Biomedical Engineering szaklapban ismertetett módszer, a MediSCAPE nevet kapott 3 dimenziós mikroszkóp segítségével a sebészek úgy tudnak majd megvizsgálni egy tumort, hogy abból nem kell random darabokat kimetszeni.

„Száz év alatt semmit se változott az, ahogyan a kimetszett szövetmintákat elemzik: a mintát szeletelik, fixálják, megfestik, ráhelyezik a tárgylemezre, majd a patológus egy egyszerű mikroszkópon át megnézi. Emiatt tart hosszú napokig, mire eredményt kaphat az ember a biopsziájáról” – magyarázta Elizabeth Hillman professzor, a tanulmány rangidős szerzője. Ő és kutatócsoportja merészet álmodott: olyan módszert, amellyel valós időben, a testben lévő élő szövet ellenőrizhető. „E módszerrel az orvos hosszas várakozás nélkül, azonnal tudhatná, milyen szövettel van dolga. Ezzel a módszerrel jól informáltan és rögtön dönthetne a műtétről, illetve arról is meggyőződhetne az orvos, hogy nem maradt egy tumorból semmi sem a beteg szervezetében.”

Az új eszközzel először egy egér veséjét vizsgálták meg a kutatók, s külön festés nélkül is olyan részleteket figyelhettek meg, amelyeket a hagyományos szövettani vizsgálatok során nem lehet látni. A képalkotás sebességének köszönhetően az eszköz valós idejű 3D képet is össze tud állítani, s ezzel olyan adatokat nyerhet, amit egy patológus csak egy egész doboznyi szövetminta vizsgálatával érhetne el. Ennek köszönhetően az orvosok olyan helyeken is pontos adatokat kaphatnak, ahonnan csak egészen kevés szövetet lehet kiemelni a hagyományos biopsziához.

Azzal, hogy élő szövetet vizsgálnak, további információkat láthatnak a szövetben a vér áramlásáról, vagy sejtszinten láthatják az iszkémiás, reperfúziós elváltozásokat.

A csoport utolsó feladata az volt, hogy a MediSCAPE eszközt akkora méretűre kicsinyítsék, amely befér egy átlag műtőbe és használni is tudja a sebész az embereken. Hamarosan nagyszabású klinikai vizsgálatokra is sor kerül, majd az eszköz engedélyezése (az USA-ban), s azután jöhet a gyártás és az értékesítés.