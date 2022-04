Aggasztóan sok az elektromos roller baleset Los Angelesben

A Kaliforniai Egyetem (Los Angeles) kutatói a metropolisz 120 egészségügyi ellátó intézményének és az egyetemi klinikán ápoltaknak a betegadatait vizsgálták át, 2014-2020 közti évekre, és kigyűjtötték azokat a baleseti adatokat, amelyek az e-rollerek utasait érintették. A nagyváros egyes részeiben ezek a balesetek nagyobb arányban érintették az e-rolleres közlekedőket, mint az országos motorkerékpáros, gyalogos vagy autós balesetek aránya. A becslések szerint az okostelefonos applikáció segítségével használható e-rollerek a következő években a 8 kilométernél rövidebb utazások 10 százalékát látják majd el.

„Milliók használják az e-rollereket, soha nem volt még ilyen fontos megértenünk, hogy milyen baleseti kockázatot jelent a használata” – mondta Dr. Joann Elmore, a PLOS One-ban megjelent tanulmány rangidős szerzője. „Az az eredmény, hogy az e-rolleres balesetek száma azonos a motorkerékpár-balesetekével, egészen ijesztő.”

A kutatók szerint különösen fontos lenne komolyabban venni ezen eszközök használatát érintő szabályozást, amely jelenleg még világszerte gyerekcipőben jár, különben mindenhol nőni fog az ezzel kapcsolatos balesetek száma.

Az e-rollerek 2018-as gyors elterjedése előtt évente 13 baleset volt hozzájuk köthető, a közösségi használat kezdetekor ez a szám felugrott 595-re, majd 2019-ben már 672-re. A balesetek számába nemcsak a rollerek vezetőit, hanem az általuk elütött gyalogosokat, illetve a szanaszét hagyott rollereken elbotlókat is beszámították. A balesetesek harmadának többszöri orvosi kezelésre volt szüksége, vagyis nem csak egyszeri ellátást igényelt a sérülése. A vizsgált időszakban 21 e-roller balesetes került intenzív osztályra (legalábbis az egyetem klinikájához tartozóba, így valószínű ez a szám jóval nagyobb), és ketten el is hunytak.

A kutatók számításai szerint egymillió e-rollerrel megtett útra 115 baleset jut, ami nem tűnik nagy számnak, de ha azzal vetjük össze, hogy a különösen balesetveszélyes motorkerékpáron ez a szám 104, de például a bicikliseknél is csak 15, a személyautóknál 8, a gyalogos utaknál 2 baleset jut egymillió útra, akkor már valóban rendkívüli az arány.

A kutatók hozzátették, hogy az eredményeket ugyan egyetlen terület adatainak vizsgálatából kapták, ám a baleseti arányok a világ más részein is hasonló nagyságrendűek lehetnek. „Az e-roller balesetek persze kevésbé súlyosak és kevesebb a halálos is köztük, mint a motorbalesetek esetében, de még így is az a véleményünk, hogy a kutatásban alulbecsültük a valós baleseti arányokat” – tette hozzá Dr. Kimon Ioannides, a kutatás vezetője.