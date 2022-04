Fura lábnyomokat hagyott egy sérült dinoszaurusz

Spanyol szakemberek vizsgálták meg azt a Madridtól kb. 140 kilométerrel keletre, Las Hoyasban lévő lelőhelyet, ahol egy, a theropodák közé tartozó, két lábon járó, kb. 129 millió éve élt dinoszaurusz hagyott különös lábnyomokat.

A megkövült lábnyomok rajzon és fotón, valamint 3D modellként. Forrás: PLOS One

A nagy termetű, mintegy 5 tonnás állat csípőmagassága kb. 2 méter lehetett, és egy finom szemcséjű üledéket takaró mikrobaszőnyegen, a tóparti sekély vízen keresztül járta útját, abba az irányba, ahol a helyszín egykori mélyebb, a kövületek szerint halakkal teli vize volt. A mikrobaszőnyeg a kutatók véleménye szerint kulcsfontosságú volt ahhoz, hogy a lábnyomok jó minőségben őrződjenek meg, mert védőrétegként óvták a puha iszapot.

A lábnyomok lelőhelye térképen, piros csillag jelzi a helyszínt. Forrás: PLOS One

Az állat bal lába sérült volt, az egyik ujja hátrahajlott vagy kificamodott, a jobb láb mindhárom előre mutató ujja jól látható volt végig, a hat nyomból álló sorozatban. Az is kivehető volt a nyomokból, hogy az állat sántított, jobb lábára jobban ránehezedett járás közben.

A kép bal felén a bal lábnyom és 3D modellje, jobb felén a jobb lábnyom. Forrás: PLOS One

A nyomok és azok 3D modelljei, valamint más lábnyomokkal való összehasonlításai alapján először is meggyőződtek arról, hogy valóban egyetlen állat hagyta a nyomokat, majd rekonstruálták az állat sérülését, és arra jutottak, hogy hasonló jellegű problémát ma is lehet a hüllők és a madarak esetében tapasztalni. A begörbült ujj betegsége jól ismert például a tyúkoknál, s ez nemcsak hasonló lábfelépítést, hanem a szokásosnál szélesebb járást is eredményez, akár ez az elváltozás, akár törés is okozhatta az egykori dinó lábsérülését.

A két oldal lábnyomai közt méretbeli különbség is volt: a sértetlen jobb oldali 44, a sérült bal oldali 35 centi hosszú volt. Ezek a nyomok egy olyan, nagy méretű állattól származnak, amelynek jelenlétéről eddig nem volt tudomásuk a kutatóknak ezen a spanyol őslénytani helyszínen.