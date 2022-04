Fagyasztásos eljárás a csigolyát érintő daganatok kezelésében

A közlemény szerint a krioablációs beavatkozást a csigolyatestet érintő daganatok kezelésében a világ legtöbb országában már jó néhány éve alkalmazzák, ám Magyarországon először Szegeden kezeltek vele betegeket.

A hűtéssel való fájdalomcsillapítás apróbb baleseteknél is a mindennapok alapvető megoldását jelenti, csakúgy, mint a sportolás közben szerzett sérüléseknél. Egy bizonyos idő után azonban ennek szövetroncsoló hatása van.

A krioablációs eljárás során egy speciálisan erre a célra kialakított kezelőtűt – egy röntgen képerősítő kontrollja mellett – vezetnek a csigolyatestbe, majd azt nagy nyomású argon gáz segítségével, -40 Celsius-fokra hűtik. A kezelésnél több, fagyasztásból és olvasztásból álló ciklus követi egymást. A hűtés-olvasztás hatására károsodik a daganatszövet. A hűtés miatt jégkristályok keletkeznek a daganatos sejtekben, továbbá a fagyasztás akadályozza a sejthártyán keresztüli folyadékmozgást is.

Idézték a közleményben Rideg Zoltánt, az SZTE Idegsebészeti Klinika munkatársát, aki elmondta, a beavatkozásnak több előnye is van. A korábban alkalmazott rádiófrekvenciás technikán alapuló kezeléshez képest a fagyasztással a fájdalomcsillapító hatás sokkal erősebb.

A Szegeden 2022 márciusában kezelt három beteg a beavatkozás után arról számolt be, hogy jelentősen csökkent a fájdalmuk. A páciensek műtétjét egyedi méltányosság alapján, társadalombiztosítási finanszírozással végezték.

A kezelés alkalmazásáról személyre szabottan a tumor elhelyezkedése alapján hoznak döntést a szakemberek. A műtét csak altatásban végezhető, így azok a betegek, akik nem altathatók, nem vehetik igénybe a kezelést.