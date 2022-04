Közelebb az űrhöz, luxusballonnal

A floridai Space Perspective (Űrperspektíva) nevű cég 2024-től kezdi üzemeltetni a sztratoszférába induló űr-ballonjáratát, vagy, ahogy ők hívják, űrhajóját, amely a Neptune űrhajó nevet kapta. A ballon újrahasznosított hidrogénnel töltött, a hagyományos léghajók elvén emelkedik a magasba, és egy 360 fokos panoráma-kilátást lehetővé tevő, nagy méretű gondolát visz fel magával. A felemelkedéshez kb. két órára van szüksége az űr-léghajónak, majd két további órát e légköri szinten tölt el a ballon az utasaival, ezt követően újabb két órányi idő kell majd a felszínre ereszkedéshez is. Ez azt is jelenti, hogy bárki útra kelhet vele, aki egy átlag repülőútra el tud menni, vagyis nem lesznek extra egészségügyi követelményei az utazásnak, mint egy rakétával gyorsított űrhajó esetében, számolt be a space.com.

Az űr-léghajón természetesen mosdó is helyet kapott, így senkinek sem kell a Nemzetközi Űrállomásra utazó űrhajósokhoz hasonlóan pelenkát viselnie a hat órás utazáson. Az utas az űrballonról wifin keresztül élőben közvetítheti utazását, és a maximális magasság elérésekor felkínált pezsgő elfogyasztását.

A 30 kilométeres magasságból letekintő ember már egészen más nézőpontból láthatja a bolygónkat, mint egy repülőgép utasa. Forrás: Space Perspective

A tervek szerint az út 125 ezer dollárba kerül majd, ez jelenlegi árfolyamon kb. 43,5 millió forint. A Neptune fedélzetén kiépített „űrtársalgó” a kényelemre és az esztétikára alapoz, szemben a hagyományos űrhajók gyakorlatias, mérnöki igényeknek megfelelő berendezésével. Jelenleg mintegy 600 fő várakozik a Space Perspective utaslistáján, a kényelmesebb és a többi, űrturizmussal is foglalkozó cégnél jóval olcsóbb utazásra.

A Neptune utastere a kényelmet és a luxust szolgálja. Forrás: Space Perspective

Bár ez a 30 kilométeres magasság igen távol van még az űr 100 kilométeres képzeletbeli határvonalától, a Föld látványa rendkívüli, és már megközelíti azt, amit a kissé magasabbra jutó utazásokban ennél sokkal rövidebb ideig láthatnak más cégek űrutasai. Mivel az űrturizmus elleni egyik legfőbb érv az a környezetszennyező és energiapazarló közlekedési mód, amelyet a rakétaindítások jelentenek, az űr-léghajós utazás ezek nélkül, fenntartható módon kínál luxuskörülményeket.

Az űr-léghajót már tesztelték is 2021-ben, s e teszt során készült felvételből látható az a perspektíva, amelyre az utasok számíthat.

A hasonló, magaslégköri ballonos küldetések azonban nemcsak a tehetős űrturisták számára jelenthetnek a valódi űrutazásnál olcsóbb és fenntarthatóbb alternatívát, hanem számos tudományos vizsgálathoz is megfelelő platform lehet egy ilyen eszköz. A már megszokott ballonos légköri vizsgálaton túl azzal, hogy a légkörünk legsűrűbb régióját maga alatt hagyja egy repülő eszköz, olyan vizsgálatokat is el lehet végezni, amelyeket jóval drágábban, rakétaszondákkal vagy űrszondákkal lehetne csupán.