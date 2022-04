Újabb kövületek mesélnek a delfinszerű őshüllők testfelépítéséről

A bajorországi Solnhofen és környéke messze földön híres litográf palájáról, amelyet régebben kőnyomatok készítésére és tetőfedésre használtak, manapság pedig leginkább burkoló- és díszítőanyagként népszerű az építőiparban. A vékony lapokban hasadó, világos-sárgás mészkő enyhén érdes felületén gyakran kivételes épségű fosszíliák lenyomatai láthatók. A díszítőkő szállítmányok raklapjain a megrendelők jó eséllyel pillanthatnak meg egy-egy puhatestű vagy tengeri liliom vázát, a szerencsésebbek esetleg valamilyen kisebb gerinceskövületet. Ezeket az apróságokat is beleszámítva az elmúlt kétszáz év során elképesztő változatosságú ősi fauna tárult fel a késő-jura képződményből: rovarok, ráják, gyíkok, tőrfarkú rákok, teknősök, dinoszauruszok, pteroszauruszok és még seregnyi állat tökéletes állapotú kövülete domborodik a köz- és magángyűjtemények által nagy becsben őrzött réteglapokon. A maradványok sokszor olyan szép megtartásúak, hogy a szilárd vázelemeken kívül az állatok lágy szöveteinek leheletnyi finomságú lenyomata is kivehető. Az egykori életközösség legismertebb eleme minden bizonnyal a világon elsőként felfedezett madárszerű dinoszaurusz, az Archaeopteryx, amelynek fosszilis példányai az élővilág fejlődéstörténetének igazi ereklyéi.

A Solnhofen helyén egykor elterülő lagúnák leghíresebb lakója, az Archaeopteryx Berlinben őrzött példánya. Forrás: Wikipedia

A solnhofeni fosszíliák páratlan megőrződésnek oka, amely a régiót a legjelentősebb őslénytani lelőhelyek közé emeli, a kőzet egyedi képződési környezetében keresendő. A litográf pala keletkezésekor, 150 millió évvel ezelőtt, a dimbes-dombos bajor táj természetesen még sehol sem volt. Solnhofen területe ekkoriban a két egymástól távolodó szuperkontinens, Laurázsia és Gondwana között elterülő Tethys-óceán szigetekkel tarkított északnyugati peremén helyezkedett el. Az üledék, amelyből a pala létrejött, egy sekély, trópusi lagúnában, áramlatoktól elzárt, magas sókoncentrációjú vízben rakódott le, a lagúna vizének alsó régiója pedig oxigénben meglehetősen szegény volt. A mostoha körülmények közepette bizonyos sótűrő mészalgákon kívül semmilyen élőlény nem volt képes itt megélni. Azok a tetemek azonban, amelyek valamilyen oknál fogva mégis ideúsztak, sodródtak, vagy pottyantak, az utókor kíváncsi kutatóinak hatalmas szerencséjére, a fennmaradáshoz ideális környezetbe kerültek. Viharosabb időben a finom mésziszap hamar betemette őket, az enyészet pedig, amely máskor baktériumok, gombák és egyéb dögfaló szervezetek képében támad, a túlzottan sós és oxigénszegény környezet hatására jóval lassabban következett be. Ezt a hosszan tartó folyamatot sok esetben megakasztotta a szövetek átkristályosodása, így változó mértékben ugyan, de az átlagosnál jóval nagyobb eséllyel maradtak fenn az állatok szilárd váza körül a lágy test lenyomatai.

A solnhofeni litográf pala üledékgyűjtője lefűződött, magas sótartalmú lagúnák csoportja volt a késő jurában. A kép illusztráció, a Csendes-óceánban található Atafu-atoll műholdas fotója. Forrás: NASA Johnson Space Center – Wikipedia

Egy nemrégiben, az amerikai PeerJ tudományos folyóiratban megjelent cikk kifejezetten ritkának számító solnhofeni kövületek, ichthyoszauruszok lágy szöveteinek elemzéséről számol be. Annak ellenére, hogy a tengeri hüllők eme nagy csoportjának képviselői kifejezetten gyakorinak számítottak a jura időszak sós vizeiben, a litográf pala lelőhelyei nem bővelkednek halgyík maradványokban. Ennek oka, hogy ezek az állatok – a mai delfinekhez hasonlóan – nyílt vízi ragadozók voltak, így tetemeik ritkábban sodródhattak a rendkívül sekély vizű lagúnákba.

A szóban forgó új tanulmányt jegyző norvég és német kutatók két ichthyoszaurusz fosszília vizsgálati eredményeit közölték. Az egyik egy közel száz éve felfedezett, mindössze egyetlen farokúszóból álló töredék volt, a másik pedig egy 2009-ben feltárt, bő másfél méter hosszú, közel teljes épségben fennmaradt példány. Ez utóbbit a csonttani elemzés alapján a hatalmas szemükről közismert Ophthalmosauridae-k családjába, azon belül is a litográf pala eddig egyetlen genusaként árválkodó Aegirosaurusok közé sorolták. A részleges példányon nem találtak olyan bélyegeket, amely alapján be tudták volna azonosítani a farokúszó egykori tulajdonosának pontos rendszertani hovatartozását.

Egy dolog azonban közös volt a két ősmaradványban: mindkettőnél gyönyörűen megfigyelhető volt a lágytest körvonala. A kutatócsoport ezért a szövetek, legkorszerűbb technológiát is felvonultató elemzésére, valamint a kivételes megőrződés okainak feltárására helyezte a hangsúlyt. A két maradvány több pontjáról is kisebb mintákat vettek, majd azok kristályszerkezetét röntgenfénytöréses technikával és szkennelő elektronmikroszkóppal tanulmányozták. A kutatás során sikerült kimutatni, hogy a lágytest fosszíliája apatitos bekérgeződés formájában maradhatott fenn.

Az apatit a foszfát-ásványok egy csoportja, amelynek fő alkotóelemei közé tartozik a kalcium és a foszfor. Azt feltételezték, hogy az elemek közül a fluorapatit kalciumtartalma a körbezáró üledékből eredeztethető, a foszfor ellenben nem kívülről szivárgott be, hanem az elhullott élőlény lágytestének tömegéből. A szerencsés megőrződés mögött tehát a gyors betemetődésen, valamint a magas sótartalmú és oxigénszegény környezeten kívül az áll, hogy a bezáró üledékből és a testből éppen a megfelelő vegyületek oldódtak ki, a megfelelő arányban. A cikk szerzői egy kalkulációt is mellékeltek munkájukhoz, amely elmondásuk szerint azt bizonyítja, hogy a kövületben mért foszfor mennyisége összhangban van egy ma élő, hasonló méretű cetféle testének foszfortartalmával.

A tanulmány tárgyát képező két ichthyoszaurusz fosszília közül a nagyobbik, közel teljes épségben fennmaradt példány. A felső képen normál megvilágításban, az alsón UV fényben. Forrás: Delsett et al. 2022

Annak ellenére, hogy ez volt az első elemzés, amely az Ophthalmosauridae család lágy szöveti maradványait korszerű eszközökkel vizsgálta, 2018-ban a svéd földtudós, Johan Lindgren kollégáival a halgyíkok egy másik csoportján már elvégzett egy nagyon hasonló kutatást. Ők a másik híres német őslénytani lelőhely, a szintén csodás épségű leleteket felvonultató holzmadeni kora-jura posidoniás pala, Stenopterygius nembe tartozó ichthyoszauruszait vették górcső alá. A népes szerzőgárda úttörő munkájának legjelentősebb fejleményét akkor az a felfedezés jelentette, miszerint a Stenopterygius a mai cetfélékéhez hasonló, bőr alatti hőszigetelő zsírréteggel rendelkezett. Mivel addig még soha senki nem talált ilyesmire utaló nyomot egyetlen fosszíliában sem, a kutatóknak akkoriban kísérleti úton kellett meggyőződniük arról, hogy amit látnak, az valóban ilyen típusú zsírszövet lehet-e. Ezt úgy oldották meg, hogy mai delfinek hasonló, bőrt és zsírréteget egyaránt tartalmazó szövetmintáit kiszárították, és így azokon egyfajta mesterséges fosszilis állapotot hoztak létre. Ezután az eredményt összevetették a valódi fosszilis mintákkal, és sejtésük igaznak bizonyult: az ichthyoszauruszok vizsgált csoportjának épp olyan hőszigetelő zsírréteg volt a bőre alatt, mint amilyen a mai delfinekre jellemző.

A szóban forgó solnhofeni leletekkel kapcsolatos tanulmány során is éppen erre a következtetésre jutottak a szakemberek. A kőzetté válás során az apatitos lágytestkéregbe jutó foszfor mennyisége ugyanis arra utal, hogy ilyen „bálnazsír” réteg lehetett a sós lagúnákban bevégző Aegirosaurusok bőre alatt is.

Az ichthyoszauruszok és a cetfélék törzsfejlődésének hasonlósága, a két csoport bizonyos fajainak esetében, a konvergens evolúció törvényének legszebb példáit képes felmutatni. A jura és kréta halgyíkoknak és egy ma élő delfinnek, a nagyon hasonló étrendnek köszönhetően, közel azonos a fogazata. A nyílt vízi vadász életmód hatására meghosszabbodott az orruk, sarló alakúvá vált a farokúszójuk, sima, pikkelyek nélküli bőrük alatt pedig hőszigetelésre alkalmas zsírréteg borította áramvonalas testüket. Mondhatjuk úgy is, hogy az élővilág történelme ismétli önmagát.

A kutatócsoport nem tekinti lezártnak a most publikált fosszíliákkal kapcsolatos munkát. Abban bíznak, hogy azok kivételes állapotának köszönhetően a jövőben, további vizsgálatokkal, új ismereteket szerezhetünk a halgyíkok úszó mozgásával kapcsolatban is.