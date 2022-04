Konzervnyitó holdmintához

Az Európai Űrügynökség (ESA) készítette azt a különleges eszközt, amellyel egy 50 évig érintetlen, hermetikusan lezárt holdmintát nyitottak fel. Az Apollo–17 űrhajósa, Gene Cernan a Hold felszínén zárta le a helyben vett kőzetminta tartóedényét, amely azóta is érintetlenül várta a későbbi vizsgálatokat. (Több holdi mintát is félretettek azzal a céllal, hogy majd a tudomány fejlődésével elérhető új vizsgálati módszerek révén többet lehessen megtudni a mintákról, mint az 1970-es évek technológiája révén lehetett volna.)

A lezárt tartályban olyan gázmolekulák is voltak, amelyek az elmúlt 50 év során a kőzetmintából szabadultak ki, és ez külön vizsgálati lehetőséget kínált. A Washington Egyetem (St. Louis) készítette a gázminta elemzéséhez szolgáló eszközt, amelynek része a mintát felbontó „Apollo-konzervnyitó”, ahogy azt a kutatók elnevezték, képes úgy kilyukasztani a tartályt, hogy a benne felhalmozódott gázokat abból kiszippantva megvizsgálhassák.

A különleges manőverre 2022 februárjában került sor a Washington Egyetemen. Francesca McDonald, az eszközt készítő csapat vezetője elmondta: „Még ha soha többé nem fogjuk használni, akkor is hasznos volt, és tanulságokkal szolgál a későbbi holdi és marsi mintákhoz.” Az eszköz használatakor tapasztaltak a későbbi kőzetminták vételezéséhez, hazahozatalához és feldolgozásához is segítséget adnak, így a következő években várható Artemis-küldetésekre vonatkozó tanulságok is születnek majd.

A mintából kivont gázokat a világ több pontján lévő laboratóriumokba küldték el elemzésre, ahol nagy érzékenységű tömegspektrométerrel fogják vizsgálni az összetételt. A mintákból kiszabadult illó anyagok elemzésével az Apollo–17 leszállóhelyének geológiai múltját is jobban megismerhetik.

A mostani művelet volt az első, hogy az Európai Űrügynökséget egy holdminta felnyitásába bevont a NASA.