Egyes mikrobák vígan túlélik a pusztító erdőtüzeket

A Kaliforniai Egyetem (Riverside) kutatói vizsgálták meg azokat a példátlan méretű és intenzitású erdőtüzeket, amelyeket megatűzvész néven emlegetnek, s amelyekből egyre többre lehet számítani a klímaváltozással. Bár az átlagos erdőtüzekhez számos ökoszisztéma alkalmazkodott, nem sokat tudunk arról, hogy a Kalifornia ikonikus erdőségeinek növényzettel együtt élő mikrobaközössége miként reagál a legnagyobb tűzvészekre.

„Nem valószínű, hogy a növények újjáéledhetnek akkor, ha a gyökereikkel együtt élő, táplálékot biztosító gombák, vagy a nitrogént és a plusz szenet megkötni képes baktériumok hiányoznak a tűzvész utáni talajból” – magyarázta Sydney Glassmann mikológus (gombakutató), a Molecular Ecology szakfolyóiratban közzé tett tanulmány vezető szerzője. „A mikrobák megértése a helyreállítás kulcskérdése.”

A szakemberek egy 2016-ban pusztító megatűzvész helyszínén vett talajmintákat elemeztek, mind a tűz előtti, mind az azt követő állapotban, annak köszönhetően, hogy a helyszín állapota miatt előre számítani lehetett a tűzvész kipattanására.

Az erdei talaj tűzvész utáni mikrobái Petri-csészékben Forrás: UC Riverside

A vizsgálatokból az derült ki, hogy a tűz utáni mikrobaközösség 70 százalékkal kevesebb fajból állt, azonban néhány faj nemcsak túlélte a tüzet, hanem gyarapodott is az egyedszámuk. Ilyenek voltak a növényi maradványok lebontását végző, illetve a növények növekedését serkentő, a növények kórokozóit kordában tartó, vagy épp a talaj nehézfémeivel elbánó baktériumok. A gombák közt a növényi maradványokat, illetve a sejtek ligninjét lebontó fajok voltak többségben.

A túlélők egymással rokoni kapcsolatban is álltak, és a kutatók szerint valami közös tulajdonság is összekötheti őket, melyek hozzájárultak a túlélésükhöz. A fajok közti genetikai kapcsolat segít azt előrejelezni, hogy mely mikrobák lesznek képesek túlélni a katasztrófákat. A gombák szerepéről pedig még igen keveset tudunk, ezért is fontosak a hasonló kutatások.