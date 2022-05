Új módszer a víz sómentesítésére

A Massachusetts-i Műszaki Egyetem (MIT) kutatói 10 év munkájával fejlesztették ki azt, a nagyobb aktatáska méretű, 10 kilós, hordozható berendezést, amely egy mobiltelefon töltéséhez szükségesnél is kevesebb energia segítségével, akár egy 50 dolláros napelemmel előállítható árammal képes a WHO egészségügyi határértékeinél tisztább, iható vizet készíteni. Más hordozható berendezésektől eltérően itt nem különféle szűrőkön nyomatják át a vizet, ezzel a berendezéssel elektromos úton választják szét a vízmolekulákat a benne lévő szennyeződésektől és sótól. Ez azt is jelenti, hogy nincs szükség gyakori szűrőcserékre, így a berendezés hosszú időn keresztül képes ellátni a feladatát. Ez azt is lehetővé teszi, hogy minden távoli, vagy erőforrásokban szegény helyen is alkalmazni lehessen, így például szigeteken, hajókon, katasztrófahelyzetekben. A kutatók a berendezés működését a Environmental Science and Technology szakfolyóiratban ismertették.

A berendezés egy 12 éve kifejlesztett technológia, az ionkoncentráció-polarizációs (ICP) módszer segítségével képes kivonni a vízből a nemkívánatos részecskéket. Ehhez a vizet egy kis csatornában vezetik át a készüléken, s a csatornát körbefogó membránokon elektromos teret hoznak létre. Ennek hatására az olyan töltött részecskék, mint a sóionok, vagy épp a vízben található mikrobák elkülönülnek, majd ezek a nemkívánatos anyagok, egy kevéske, az elvezetésük célját szolgáló vízzel együtt távoznak. (Az ivóvíz egy másik kifolyón kereszül távozik a készülékből.) Mivel ezzel nem lehetett tökéletesen sómentesíteni a vizet, egy következő lépcsőt, az ún. elektrodialízist is beépítettek, ezzel a folyamat igen alacsony energiaigényű maradt, és a berendezés is öntisztító volt. A kutatók egy okostelefon applikációt is készítettek, amellyel vezérelni lehet a berendezés működését, s amely jelzi, ha iható már az így átszűrt víz, méri az energia felhasználását s a víz mennyiségét is. A szakemberek azt mondták, a legnagyobb kihívást az jelentette, hogy a rendszert bárki által könnyen üzemeltethetővé tegyék.

Az eszközzel jelenleg mintegy fél óra alatt lehet egy pohárnyi ivóvizet előállítani, literenként 20 Watt energia felhasználásával. A kutatók jelenleg a megtisztított víz mennyiségének növelésén dolgoznak.