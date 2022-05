Meteoritokkal érkezhettek az élet alapvető építőkövei?

Japán kutatók és a NASA szakemberei közös kutatási eredményét olvashatjuk a Nature Communications folyóiratban közzé tett tanulmányban, miszerint nemcsak a már korábban megtalált adenin és guanin jelenlétére, hanem az új technológiának köszönhetően a citozin, az uracil és a timin jelenlétére is sikerült bizonyítékot találni. A kutatók által vizsgált szenes kondrit típusú meteoritok (a Murchison-meteorit, a Murray-meteorit és a Tagish Lake-meteorit darabjai) szerves anyagok sokaságát tartalmazzák, éppúgy, mint az e típusba tartozó más meteoritok is.

A kutatók mindezen nukleobázisokat ugyanazokban a meteoritokban tudták kimutatni, és a felfedezés arra az elméletre adhat újabb bizonyítékot, hogy a genetikai funkciók földi kialakulásában fontos szerepük lehetett a meteoritoknak.

A kutatók laborkísérletekkel igyekeztek azt is feltárni, hogy e nukleobázisok kialakulhatnak-e Földön kívüli körülmények közepette, ezért a csillagközi ködök anyagában lejátszódó fotokémiai reakciókat vizsgálták, a csillagközi körülményekbe beleértve azt is, hogy rendkívüli hidegnek 10 Kelvin-fok hőmérsékletet használtak. Ezek a kísérletek is pozitív eredménnyel zárultak, vagyis ki tudtak alakulni a világűrben azok a molekulák, amelyekkel a meteoritok vizsgálata során találkoztak.

Fotokémiai reakciók azok, amelyek egy anyagban, gázfelhőben, égitest légkörében akkor játszódnak le, ha ezen anyagok elnyelik a fotonokat. Földi körülmények közt légkörünk számos folyamata ilyen, de talán a leghétköznapibb, amellyel mindannyian találkozhatunk, az a szmog képződése, amelynek során a napfény a meleg nyári napokon a közlekedésből származó szennyező anyagokat alakítja át. E reakciók a légkörrel rendelkező bolygók és holdak szempontjából is igen fontos szereplők.

Mivel azt, hogy a földi élet keletkezésének egyes lépései bolygónk körülményei közepette, jelen ismereteink szerint, igen nagy bizonytalansággal játszódhattak csak le, a meteoritok szállította molekulák segítségével viszont lendületet kaphattak ezek a folyamatok.

Mivel a vizsgált meteoritok különböző típusú égitestekből származnak, ezért a kutatók szerint e megtalált molekulák is széles körben elterjedtek lehetnek, nem korlátozódnak csak egyes típusú égitestekre. Ez az elképzelés pedig számos további kérdést is felvet mind a Naprendszeren belüli, mind az azon kívüli élet esetleges születésének lehetőségéről.