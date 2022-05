Ideális alvásidő a középkorú és idős emberek számára

Amerikai és kínai tudósok a Nature Aging című tudományos folyóiratban publikálták ezzel kapcsolatos tanulmányukat. Mint írták: a középkorú és idős emberek számára hét óra alvás az ideális, az ennél jelentősen több vagy kevesebb alvás a mentális egészség romlásával és a rosszabb mentális teljesítménnyel hozható összefüggésbe.

A Cambridge-i Egyetem és a sanghaji Fudan Egyetem tudósai majdnem félmillió 38 és 73 év közötti felnőtt adatait vizsgálták meg a UK Biobank brit adatbázisból. A vizsgálatban résztvevőket alvási szokásaikról, mentális egészségükről és jólétükről kérdezték, és egy sor kognitív tesztet is végeztettek velük. Csaknem 40 ezer résztvevő esetében a kutatók megkapták az agyukról készült MRI-felvételeket és a genetikai adataikat is.

Az adatok elemzéséből kiderült, hogy a túl rövid, de a túl hosszú alvás is összefüggésbe hozható a kognitív teljesítmény csökkenésével – az érintettek lassabban teljesítették a teszteket, és gyengébb volt a figyelmük, valamint rosszabb a problémamegoldó képességük.

A kutatók azt is megállapították, hogy a túl sokat vagy túl keveset alvó embereknél gyakrabban jelentkeztek a szorongás és a depresszió tünetei, és rosszabb volt a közérzetük.

Az eredmények birtokában a kutatók felhívták a figyelmet arra, hogy különösen idős korban nagyon fontos a jó alvás.