Így kóstol a robotszakács

Amikor az ember főz, a készülő étel ízét főzés közben megkóstolgatva győződik meg például arról, hogy elegendő só került-e az ételbe. A Cambridge-i Egyetem kutatócsoportja egy háztartási gépeket készítő vállalattal, a Beko-val együttműködve egy robotszakácsot tanított be arra, miként kóstolja meg azt ételeket, s állapítsa meg azt, hogy megfelelő-e azok sótartalma. Mivel mi emberek az ételt megrágva érezzük annak ízét, és ez az íz a rágás hatására változik is, ezért a robot is a rágást imitálva igyekezett pontosabb információkat gyűjteni.

Amikor rágunk, számos változás zajlik az ételben, például ha ráharapunk egy paradicsomra, annak leve szétfolyik a szánkban, ahol a nyál és az emésztőenzimek hatására a paradicsom íze is átalakul. Miként lehet ezt robotikusan leutánozni?

Az oxfordi szakemberek egy olyan robotszakácsot alkalmaztak, amelyet korábban már betanítottak arra, hogy emberi visszajelzések alapján különböző változatokban készítsen el egy paradicsomos tojásrántottát, most arra tanították be, hogy a kóstolást is maga végezze el. E folyamat során többféle verzióban sütötte meg a rántottát, majd mindegyik verziót háromféle „rágottság” állapotában vizsgált. A rántottákat különböző mennyiségű paradicsommal, illetve sóval készítették el. A robot – fogak helyett – egy turmixgép segítségével rágta meg az ételt, majd merítette bele azt az érzékelőjét, amely az elektromos vezetőképesség révén mérte meg a benne lévő só mennyiségét. A robot az érzékelői révén néhány másodperces kóstolásokkal képes volt egy íztérképet létrehozni az ételről, amely alapján javítani tudta a rántotta ízélményét.

Bár most még csak egy ötlet próbálgatása a módszer, a kutatók úgy vélik, előbb-utóbb olyan ételeket készíthet majd a robotszakács, amely már az emberek számára is valóban ízletesnek bizonyul. A következő lépésekben a robot ízérzékelését kiterjesztik majd az édes és az olajos összetevők érzékelésére is.

A Beko szeretne olyan robotszakácsokkal a piacra jutni, amelyek biztonságosan és könnyen használhatóak akár egy elfoglalt háztartásban, vagy akár egy olyan, fogyatékossággal élőket ápoló otthonokban, ahol hétköznapi ellátásra szoruló embertársaink számára nyújthat az önállóbb élethez egy plusz segítséget.