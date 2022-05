Alig pár éves ez a marsi kráter

Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) űrszonda 2005-ben indult útnak, és amióta pályára állt, 2006 márciusa óta, fotózza a Mars felszínét, ebből főként a nagy felbontású, színes kamerája, a HIRISE képeivel találkozhatunk. Hosszú küldetése számtalan haszonnal járt már, ugyanis a bolygó hosszú távú változásait csak így ismerhetjük meg. Számos esetben a marsi felszín fotóin észrevett, korábban még nem ismert alakzatokról a nagy felbontású kamera készíti el azokat a felvételeket, amelyeknek köszönhetően a valami furcsa helyére biztos ismeret kerül.

Az így zajló szisztematikus felmérésnek köszönhetően tudjuk, hogy évente mintegy 200 meteorit csapódik be a Mars felszínébe, amelyek legtöbbje azonban meglehetősen apró, így az általuk hagyott nyom is nagyon kicsiny kráter lesz. Emiatt is fontos, hogy nagy felbontású kamerával tudjanak igazoló felvételeket készíteni egy-egy gyanús felszíni alakzatról.

2020. július 24-én az MRO szonda egy másik kamerájának felvételén tűnt fel az az alakzat, amelyet friss kráternek gyanítottak, s ezért a nagy felbontású kamerával is fényképet készítettek róla. Erre 2020. augusztus 5-én került sor, 246 kilométeres felszín feletti magasságból, s amelyen egy olyan kráter látható, ami az ugyanezen területről 2018-ban készült képen még nem volt ott. A 25 centi per képpont felbontású feltétel hamisszínes, ami a felszín egyes összetevői alapján készül, vagyis nem a szabad szemmel látható színeket mutatja, ám ez szükséges egyes részletek megjelenítéséhez.

Az egészen apró kráterek felfedezésére – ezek a kisebb felbontású felvételeken gyakran más, hétköznapi felszíni alakzatokhoz hasonlónak tűnnek – néhány éve mesterséges intelligenciát igyekeznek betanítani.