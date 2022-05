Fogtisztító nanorobotok

Fogorvoshoz senki se szeret járni, s talán a legkevésbé kedvelt fogászati események közé tartozik a gyökérkezelés. Egy új, az Indiai Tudományegyetem (IISc) kutatói által végzett fejlesztésnek köszönhetően azonban növelhető e kezelések sikere.

Világszerte gyökérkezelések millióit végzik rutinszerűen, azért, hogy a fogak szuvasodása során kialakult fertőzéseit, gyulladásait gyógyítsák s ezzel meg tudják menteni az adott fogat. E gyulladásokat antibiotikummal, gyulladáscsökkentőkkel szokás kezelni, azonban nem ritka, hogy a baktériumok nem pusztulnak el maradéktalanul, különösen nehéz például az antibiotikum-rezisztenseket eltávolítani, amelyek a fogbél kis csatornácskáiban megbújva további gyulladást okozhatnak.

Az indiai kutatók olyan spirál alakú nanorobotokat készítettek, amelyeket kis intenzitású mágneses tér segítségével lehetett irányítani. A nanorobotokat a fogba fecskendezve azokat a megfelelő helyre lehet küldeni, és ezt a kutatók a mágneses tér váltakozásával oldották meg, illetve a kezelést követően ki is tudják „hívni” a robotokat a fog belsejéből.

A képen elektronmikroszkópos felvételek (fekete-fehérek) láthatóak, rajz a nanorobotról és az általa kiirtandó, zölddel jelölt baktériumokról, illetve a kezelt fog részletéről. Ez utóbbiban vörös az elpusztított baktérium és zöld a még élő, a kép alsó felén a nagy vörös terület az, ahol már végigpusztította a megbúvó kórokozókat a nanorobot. Forrás: IISc

A mágnesség segítségével a nanorobotok felmelegedtek, s ez a hő elpusztította a baktériumokat, ráadásul e módszer sokkal kíméletesebb az antibiotikumoknál, és hatékonyabb az előzőleg használt ultrahangos kezelésnél, mivel sokkal mélyebbre képes a fog belsejébe bejutni.

E nanorobotokkal már számos más biológiai feladatot is elvégeztek, vérben vagy élő sejtekben is biztonságosan működtethetőek. A fogászati alkalmazást egereken tesztelve, arra jutottak, hogy biztonságos és hatékony a módszer. Most olyan berendezés készítésén dolgoznak, amely befér a szájba és a segítségével könnyen irányítani lehet majd éles körülmények közt, gyökérkezelés közben is a nanorobotokat.

„Igen közel járunk technológiánk klinikai teszteléséhez, holott még három éve is futurisztikusnak tűnt az egész” – tette hozzá Ambarish Gosh professzor, a kutatás vezetője, az Advanced Healthcare Materials szakfolyóiratban közzé tett tanulmány szerzője.