A Nap hője segítheti elő a marsi porviharok születését

Forrás: University of Houston

A Houstoni Egyetem kutatói a Marsra beérkező napsugárzás és a bolygó kisugárzása közti energiamérleget mérték fel, és arra jutottak, hogy jelentős évszakos egyensúly-eltolódás tapasztalható ebben. A kutatók a NASA által üzemeltetett marsjárók mért felszíni adatait, keringő szondák méréseit használták fel a számításaikhoz.

A PNAS hasábjain közzé tett eredmények szerint a Mars több energiát nyel el, mint amennyit visszasugároz, ez pedig a bolygó porviharainak kialakulásához is hozzájárul. Az, ha a marsi energiamérleg működését megértjük, a Föld jelentős viharainak, például hurrikánjainak születését is könnyebben érthetővé teszi.

A Marsot ritka légköre és elnyúlt pályája különösen érzékennyé teszi az évszakos hőmérsékleti különbségekre. Amikor napközelben jár, igencsak nagy mennyiségű energiát nyel el, s ez az a része a Mars pályájának, amikor a porviharok is megszületnek. Amint a bolygó távolodik a Naptól csökken az elnyelt hő is. A Földön hasonló jelenség játszódik le, ám a Marson ezt extrémnek találták a szakemberek.

„A Marsnak nincsenek olyan energiatároló rendszerei, mint a Földön például a hatalmas óceánok, amelyek segítenek kiegyenlíteni a klímarendszerünket” – magyarázta Ellen Creecy, a kutatás vezetője. Valamikor a Marsnak is voltak tengerei, óceánjai, azonban a saját klímaváltozása miatt ezek elpárologtak és elszöktek az űrbe. Lehet, hogy a marsi múlt a Föld klímaváltozása számára is tartogat tanulságokat? A kutatók úgy vélik, hogy a Föld objektív szemléletét mindenképpen megkönnyíti, ha egy másik bolygó működésén keresztül is rápillantunk a hazai folyamatokra.