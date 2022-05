Komplex ökoszisztémát alkottak a prekambriumi állatok

A megjelenésüket követően a korszak egyes lelőhelyein eltérő stádiumban találhatjuk meg az egykori állatvilág közösségének képviselőit, majd a kezdeti sokféleséget egy gyors hanyatlás követte, és 550 millió évvel ezelőtt, úgy feltételezik, hogy valamely környezeti hatásnak köszönhetően egy tömeges kihalási esemény vetett véget a létformák burjánzásának.

Az ediacara bióta élőlényeinek közösségeit igen nehéz vizsgálni, mivel az ekkor élt állatok rokoni kapcsolatairól szinte elképzeléseink se nagyon vannak, így viszont nehéz azt is megítélni, hogy valójában miféle kihalás lehetett a sokféleségnek véget vető. Kérdés volt tehát, hogy milyen szerkezetűek voltak a korabeli életközösségek, véletlenszerűen csoportosultak-e az állatok, vagy volt valamilyen rendszer ebben?

A különféle korok és élőhelyek állatközösségei az ediacara idején. Forrás: PLOS One

A PLOS One folyóiratban megjelent tanulmányukban a kutatók most 124 korabeli faj és 86 lelőhely adatait elemezték, nemcsak magukat az állatokat, hanem azokat a körülményeket is, amelyek közepette egykor éltek, pl. vízmélység, a tengeraljzatot képviselő kőzettípus, időszak, stb. Felmérték, milyen közös vonásai voltak az egyes lelőhelyeknek, és összehasonlították a fajközösségeket, s mindezen adatokat statisztikai elemzésnek vetették alá.

Az elemzések eredményei azt mutatták, hogy nagyon is összekapcsolódó élőlényközösségek alkották az ediacara biótát, és az időben korábbi közösségek tagjai kevésbé, a később kialakulók jobban kapcsolódtak egymáshoz. Kiderült, hogy egyes élőlények bizonyos környezetet kedveltek, határa volt annak, hogy milyen körülményeket képesek elviselni, vagyis specializálódtak. Az 550 millió évvel ezelőtti átalakulás sem kihalás volt, hanem az állatok egymással folytatott versengése jelentősen közrejátszott abban, hogy csökkent a korszak vége felé a fajok száma, ám egyidejűleg összetettebbé váltak a közösségek, azaz gyakorlatilag fejlődés zajlott.

Eddig úgy tudtuk, hogy csak a kambriumi robbanás során váltak egyre inkább specialistává az állatok s ekkor kezdtek zsugorodni az általuk használt ökológiai fülkék is, ám a kutatók most bebizonyították, hogy erre már az ediacara idején sor került. A többsejtes állatok fajainak és ökológiai közösségeinek sokszínűsége is ebben a korban gyökerezik, bár kétségtelen, hogy ennek kicsúcsosodását minden későbbi anatómiai újítással együtt a kambriumi robbanás teljesítette be.