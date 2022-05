Forradalmi újdonság a méhnyakrákszűrésben

A méhnyakrákszűrést forradalmasíthatja a konzorcium közös fejlesztése – hangzott el a diagnosztikai rendszert bemutató pénteki tájékoztatón, a Debreceni Egyetem Informatikai Karán. A kar tudományos munkájában központi szerepet tölt be a mesterséges intelligencia kutatása, a diagnosztikai rendszer kifejlesztése pedig tökéletesen illeszkedik ehhez. A szűrővizsgálatok eredményeire jelenleg 2-4 hetet kell várni. A magyar fejlesztésnek köszönhetően azonban a minták szűrésénél használt, a mesterséges intelligencia által megtámogatott új szoftverek segítik az eredmények gyorsabb kiértékelését.

Hajdu András, a Debreceni Egyetem Informatikai Karának dékánja hangsúlyozta, hogy a prototípus elkészült és már a gyakorlatban is használható. „A cél az, hogy az új diagnosztikai rendszert bevezessék a klinikai gyakorlatba. Ehhez azonban még egy nemzetközi tesztelésre, kiértékelése van szükség. A mesterséges intelligencia révén költséghatékonyan és gyorsan lehet eredményeket elérni. A korai felismerésnek köszönhetően pedig lényegesen több életmentő beavatkozást végezhetnek az orvosok. A projektben nagy hangsúlyt kapott a manuális munka, a felügyelt gépi tanítás. A felépített adatbázist nemcsak a citológiai, hanem más szakterületeken is lehet majd hasznosítani.” – tette hozzá a kari vezető.

Vidra László, a Delta Systems Kft. ügyvezetője kiemelte: a módszer jelentősen tehermentesítheti az egészségügyet, ugyanis emberi munka igénybevétele nélkül képes felismerni a digitalizált keneteken az elváltozásokat mutató sejteket. „A digitalizáció kulcsfontosságú a versenyképesség szempontjából, a projekt pedig a szakemberhiányon is jelentős mértékben javíthat. Kiemelten fontos területen katalizátor szerepet tölthetünk be, hiszen a digitalizáció fejlesztése a nemzetgazdaság részéről is elsődleges célkitűzés. Ehhez kapcsolódóan a mesterséges intelligencia segítségével a mélytanulás technológiát alkalmaztuk. Az egyetem és a szakma, a piacra jutást segítő rendszerintegrátor együttműködése példaértékű, ami azt is jelzi, hogy előremutató ökoszisztéma van kialakulóban.” – emelte ki az ügyvezető.

Kovács Ilona, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Patológiai Osztályának vezetője, cytopatológiai szakorvos megjegyezte, hogy olyan szoftvert fejlesztettek, amely képes arra, hogy a kóros sejtek kiválasztásához minőségellenőrzést is nyújtson. „A tízezer felvett kenetből a gépi tanuláshoz és teszteléshez összesen több mint 264 ezer sejtképet dolgozott fel. Ha stratégiaváltás történik a méhnyakrákszűrésben, akkor a fejlesztés beválthatja a hozzá fűzött reményeket.” – hangsúlyozta az osztályvezető főorvos.

Harangi Balázs, a Debreceni Egyetem Informatikai Karának docense elmondta, az eddigi tapasztalatok szerint sejtszinten jelenleg kilencvenhárom százalékos pontossággal működik a rendszer.