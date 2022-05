Baktériumok élnek a pók- és kígyóméregben

Egészen eddig azt gondoltuk, hogy a méreganyagok sterilek, mivel erőteljes mikrobaellenes összetevők is vannak bennük, amelyek lehetetlenné teszik a mikrobák életben maradását. Egy nemrégiben, a Microbiology Spectrum szakfolyóiratban megjelent tanulmány szerint azonban – egy indiai kobra- és egy tarantulafaj esetében legalábbis – ez egészen másképp fest.

Egy nagy, nemzetközi kutatócsoport tárta fel a sterilnek hitt méreganyagokban az Enterococcus faecalis jelenlétét, mégpedig olyan változatét, amely alkalmazkodott a méreg antimikrobiális hatású összetevőihez, s így méregrezisztenssé vált. Ez azért is érdekes, mert e méreganyagokat korábban a gyógyszerrezisztens mikrobák elleni harcba szerették volna bevonni.

A kérdéses baktériumfaj felfedezése a mérgekben megmagyarázza azt is, hogy miért ez a kórokozó a leggyakoribb a marásokat követő sebfertőzésekben. Az eddig is ismert volt, hogy a pókok csípőkarmai külső felületén számos baktérium honos (a legtöbb, egyébként a méreganyag szempontjából ártalmatlan pókmarást követően ezek okoznak lassan gyógyuló sebeket, s e következményt az átlagember a pók mérgének tudja be), most egy lépéssel tovább is jutottak a szakemberek.

Fontos információ az is, hogy kiderült, miféle baktérium is van a méreganyagban, hisz így speciálisan olyan szerekkel lehet kezelni az érintett embereket, ami ez ellen hatásos.