Madárijesztő drónok?

Madárijesztőként akár felöltöztetett figurákat, akár a szélben mozgó-villogó tárgyakat, akár hanggal járó riasztókat is alkalmaz valaki, az eredmény nem tökéletes, ráadásul a madarak igen hamar hozzászoknak az ilyen, statikus madárriasztókhoz. A Washington Állami Egyetem szakemberei egészen újszerű ötlettel álltak elő: drónok segítségével, automatizáltan lehetne hatékonyan elriasztani a madarakat, a fejlesztésről a Computers and Electronics in Agriculture szakfolyóiratban számoltak be.

Korábban az ötlet alapját már tesztelték, a szőlő felett manuális irányítással összevissza repkedő drón is felére csökkentette a madarak okozta kárt, és negyedére csökkentette a madarak jelenlétét.

A most fejlesztett rendszernek kamerái is vannak, amelyek megpillantják, automatikusan felismerik a szőlőre lecsapó madarakat, majd ezt követően a drón az érintett, madaras helyre repül és hatékonyan elriasztja azokat a szőlőről.

Mik voltak az eddigi tanulságok? Világossá vált, hogy akkor lehet hatékony egy ilyen rendszer, ha GPS alapján tájékozódó drónokkal végzik a munkát. Arról is meg kell győződni, hogy a madarak, amelyek igen okos állatok és könnyen átlátnak a szitán, valóban megijednek a dróntól majd akkor is, ha néhány év múlva a mainál több rója majd a levegőt és hozzászoknak a jelenlétükhöz. Senki sem akar olyan rendszert vásárolni, amit néhány hónap múlva kidobhat, mert nem hatékony már. Bár jelenleg elég a drón motorzaja és látványa ehhez, a kutatók szerint ragadozómadár hangját vagy az érintett (a kamerák által felismert) madárfaj riasztóhangját is lejátszhatja a drón a biztos eredmény érdekében. Akár speciálisan e célra is lehet majd drónokat gyártani, amelyek többféle módon is riasztólag hatnak a madarakra, akár ragadozómadár-formát is ölthetnek.

A kutatók következő lépése a rendszer kereskedelmi változatának kifejlesztése a szőlőtermesztőkkel és különféle techológiai cégekkel együttműködésben.