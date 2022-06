A táguló fekete lyuk illúziója és a pupillareflex

Forrás: Frontiers in Human Neuroscience

A képre nézve a legtöbb ember úgy látja, mintha a középütt lévő nagy fekete „lyuk” mérete folyamatosan növekedne, s mi magunk épp e lyukba zuhannánk bele. Egy új, norvég kutatás szerint az emberek 86 százaléka érez így, ám ők olyannyira, hogy a „növekvő sötétség” miatt még a pupillájuk is elkezd tágulni, ahogy a képre néznek, pont úgy, mintha valóban sötét helyre igyekeznének.

A Frontiers in Human Neuroscience szakfolyóiratban közölt tanulmány szerint ez azt jelenti, hogy a puppillánk arra reagál, ahogyan érzékeljük a fényt, még akkor is, ha az csak illúzió, s nem csupán a szembe jutó energia kérdése. Vagyis a pupillareflex, ami a fény várható változásai tükrében összehúzza vagy kitágítja a pupillánkat, nem is a fizikai valóságtól, hanem attól függ, ahogyan a környezetünket észleljük. A kutatók szerint a „lyuk” elmosott határvonala fejti ki ezt a dinamikus hatást, vagyis azt az érzetet, mintha az ember a sötétség felé haladna.

A vizsgálatok során a kutatók 50 egészséges, jó látású nőt és férfit kértek meg arra, hogy nézzék meg az optikai illúzió képét, úgy, hogy annak hátterét a szivárvány színeiben és fehérben is bemutatták. Miközben az emberek az illúzió képeit nézték, műszeresen követték a szemmozgásukat, illetve a pupillájuk méretváltozását. Kontrollként az illúzió képeinek fényerőben és színben azonos, de a kérdéses ábrát nem mutató keverékeit látták.

Példa a színes változatokra, illetve jobb oldalon a kontrollként használt kevert képekre. Forrás: Frontiers in Human Neuroscience

Az eredmények szerint azok körében, akik (ez ugye 86 százalék volt) látták a „táguló fekete lyukat”, jelentős eltérések voltak abban, milyen mértékű volt az illúzió hatása, és ez, vagyis az, mennyire vélték erősnek az illúziót az alanyok, egyenes összefüggést mutatott azzal, hogy mennyire tágult ki a pupillájuk.

Vannak persze még izgalmas kérdések: akik nem érzékelik az illúziót, azok miért nem? Vajon az állatok közt vannak-e, amelyek érzékelik? Az azonban teljesen bizonyos, hogy a pupillareflexünk nem egy egyszerű mechanikus folyamat, mint ahogy például egy fotocellás ajtó kinyílik, hanem összetett, a percepciót magában foglaló irányítású, és a kutatók szerint érdemes volna feltárni, hogy más illúziók esetén miféle hasonló, élettani, testi változások következnek be.