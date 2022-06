Genetika az illegális csimpánzkereskedelem ellen

Egy igen nagy nemzetközi kutatócsoport végzett átfogó felmérést az Afrikában, eredeti élőhelyükön lakó csimpánzok körében, beavatkozásmentes technológia segítségével, a Cell Genomics szakfolyóiratban közzé tett eredményeiket Max Planck Evolúciós Antropológiai Intézet ismertette. 828 egyedi minta alapján végeztek olyan génelemzést, amelynek segítségével bármely csimpánzról meghatározható lesz, honnan származik. E tudás nemcsak az állatvédelmet segíti a genetikai sokféleség megőrzésén át, hanem az illegális állatkereskedelem felgöngyölítésében is segítséget nyújt, ha tudni lehet, hol fogtak be egy csimpánzt.

A csimpánzok ma a trópusi fás szavanna és erdőség lakói, s az emberelődök barlangokban, mérsékelt klímájú helyeken megőrzött ősmaradványaival szemben rendkívül kevés csontmaradvány árulkodik a faj múltjáról, a genetikai elemzésre alkalmasak pedig gyakorlatilag ismeretlenek.

A kutatók a csimpánzürülékek alapján végezték el a genetikai elemzést, mind a 828 mintához pontos földrajzi koordinátákat adtak. Az egyes minták alapján nemcsak az egyedi, adott földrajzi helyre jellemző genetikai jelek derültek ki, hanem az egyes egyedek evolúciós múltja is. Most először alkalmaztak főemlősnél olyan elemzési módszereket, amelyeket az emberi populációgenetikában használtak korábban régi DNS minták alapján. Olyan módszert használtak, amit például a neandervölgyi régi DNS minták elemzésénél is, s ennek a megközelítésnek köszönhetően példa nélkül álló adatmennyiség született.

Az elemzésekből elkészíthették a csimpánzok genetikai sokféleségének térképét, feltárhatták demográfiai múltját, s megállapíthatták az egyes populációk közti korábbi kapcsolatokat anélkül, hogy zavarták volna az állatokat. Kiderült, hogy az olyan földrajzi akadályok, mint például egy folyó, nem átjárhatatlanok a csimpánzok számára, sem az alfajok, sem az egyes populációk esetén. Emellett feltárták az elmúlt 100 ezer év génáramlásai alapján lezajlott keveredéseket, illetve más esetekben az egyes csoportok elkülönülését. Ahhoz, hogy a faj védelmében hatékonyan lehessen intézkedni, mindezeket a részleteket meg kell ismerni a csimpánzok hozzánk hasonlóan összetett genetikai múltjából.

Soha korábban nem volt arra lehetőség, hogy egy-egy csimpánzegyed esetében kiderítsék, honnan származik, így viszont lehetőség nyílt arra, hogy kiderítsék, hol vannak vadorzók, illegális vadbefogók, s feltárják azokat az útvonalakat, ahol az állatokat kicsempészik. Hasonlóan fontos, hogy az elkobzott, szintén illegálisan befogott csimpánzok származási helye kiderüljön, s így védelmet kaphassanak az adott helyen élő állatok. Hasonló módszereket más főemlősök és egyéb állatok védelmében zajló intézkedéseknél már eddig is használtak.