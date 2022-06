Elromlott az Ingenuity egyik irányérzékelője

A kis helikoptert a langyos marsi tavaszra, egy rövid tesztrepülési időszakra tervezték, ám azt már sokszorosan túlszárnyalta. A Jezero-kráterben lassan beköszönt a tél, ami azt is jelenti, hogy a csökkenő besugárzás miatt egyre kevesebb napfényt kap a helikopter napeleme, és a légkör is egyre porosabb, ez szintén csökkenti a beérkező energiát. Emellett egyre alacsonyabbak a nappali hőmérsékletek, ez pedig a helikopter energiagazdálkodását ássa alá, hisz az egyre kevesebb megtermelt áramból kellene egyre többet műszerei fűtésére fordítania. A legújabb fejleményekről a helikopter irányító csapatának vezető pilótája, Håvard Grip számolt be a NASA oldalán.

Nemrégiben kommunikációs akadás is volt, azonban ezt az irányítók megoldották, egyúttal az ok is kiderült: túl kevés energia állt a masina rendelkezésére az éjszakai pihenőhöz, és lenullázódott a rendszerórája. Ez azt is eredményezte, hogy az időzített folyamatai már nem voltak szinkronban a Perseverance rendszerórájával sem.

Azonban az energiahiány a továbbiakban is fennmarad a marsi tél folyamán. A csapat már így is a helikopter eredetileg tervezett körülményeinél zordabbak közt üzemelteti a kis járművet, ilyenkor már minden egyes nap „ajándék”, és bármely repülése az utolsó lehet.

A téli üzemmódra átálló Ingenuity éjjelre kikapcsol, műszerei akár -80 Celsius-fokra is lehűlhetnek, s ez nem kockázatmentes, mivel nem ilyen hidegre tervezték az egyes műszereket. Emellett problémás lehet a nappali-éjszakai hőmérsékletek közti átállás is, s károsíthatja az eszközt. Az elmúlt napokban az irányítók a helikopter 29. repülésére való felkészítés lépésein haladtak végig, s ennek során derült ki, hogy az egyik irányérzékelő szenzor nem működik. Ez ugyan komoly probléma, ám egyáltalában nem kell, hogy a repülések végét jelentse.

Repüléskor egy komplett rendszer alapján tájékozódik a helikopter: egy gyorsulásmérő és iránymérő eszköze, egy lézeres magasságmérője, illetve a navigációs kamerájának fotói segítik az Ingenuityt. A felszállást megelőzően ahhoz, hogy helyesen tudja kiértékelni mindezen adatokat a navigációs számítógép, ismernie kell a helikopter precíz állását, s a hibás szenzor e téren okoz gondot. A szenzor feladata az lenne, hogy az Ingenuity függőlegeshez viszonyított helyzetét (gyakorlatilag a dőlésszögét) meghatározza. A repülés során erre már nincs szükség, csupán a felszállás előtt, ám az irányítók bíznak abban, hogy egy kis trükk segíthet: a repüléskor használt gyorsulás- és iránymérő is érzékeli a helikopter helyzetét, s ennek segítségével képesek lehetnek megfelelően jó becslést adni a navigációs számítógépnek ahhoz, hogy el tudja indítani a helikoptert a következő repülésére.

Mivel az irányítók számítottak hasonló problémára, már a Perseverance – Ingenuity páros landolása előtt készen volt az a szoftveres javítócsomag, amelyet ilyen esetben csak el kell küldeni a helikopternek – ez jelenleg is zajlik. A javítás beolvasását követően a navigációs számítógép „átverés” áldozata lesz, és azt fogja hinni a kapott adatokra, hogy azok a megfelelő érzékelőtől érkeztek. Ha ez megtörtént, folytatódhat a 29. repülés előkészítése, amelynek során délnyugati irányba fog repülni az Ingenuity, hogy a Perseverance közelében maradhasson, hisz a rover a helikopter rádiós átjátszójaként is funkcionál.