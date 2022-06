Egyedül, vagy a párunkkal alszunk jobban?

Az Arizonai Egyetem szakemberei összefüggést találtak az alvás és a mentális egészség közt: akik a párjukkal osztják meg ágyukat, nemcsak jobban alszanak, hanem mentálisan is jobb állapotban vannak. Az együtt alvók kevésbé szenvedtek álmatlanságtól, kevésbé voltak kimerültek, és átlagosan hosszabb időn át is aludtak, mint az egyedül éjszakázók. A partner mellett alvók könnyebben és gyorsabban aludtak el, és annak is kisebb volt az esélye, hogy alvási apnoéban (légzéskimaradás) szenvedjenek. Aki a partnerével aludt, az kevésbé volt depressziós, kevésbé szorongott, és kisebb volt a stressz-szintje is, elégedettebb volt az élettel és az emberi kapcsolataival.

Egész más volt a helyzet akkor, ha valaki a gyerekével aludt, ekkor fáradtabb volt, kevesebbet tudott aludni, súlyosabb álmatlanságról számolt be, nagyobb volt a stressz-szintje, kevesebb ráhatása volt a saját alvására, és nagyobb volt az alvási apnoé kockázata is.

A kutatók egy alvási konferencián számoltak be az eredményekről, emellett a Sleep szakfolyóiratban is publikálták. „A romantikus partnerrel, házastárssal töltött éjszakáknak alvás-egészségügyi előnyei vannak, mint például az alvási apnoé kockázatának csökkenése, a kevésbé súlyos álmatlanság, vagy az alvásminőség általános javulása” – magyarázta Brandon Fuentes, az Arizonai Egyetem pszichiátriai tanszékének fiatal kutatója.

A kutatás során 1007 felnőtt, nem nyugdíjas korú embert vizsgáltak, illetve kérdeztek ki alvási szokásaikról, az alvásminőséget és az apnoét illetően e célokra szolgáló bevett módszerekkel vizsgálódtak.

„Elég kevés kutatás foglalkozik ezzel, de az eredményeink arra utalnak, hogy nem marad hatástalan az, hogy kivel alszunk, a partnerünkkel, családtagunkkal, állatunkkal – ezek mind kihatnak az alvásunk egészségére. Az azonban minket is meglepett, hogy mindez mennyire fontos is lehet!” – mondta Dr. Michael Gardner, a tanulmány rangidős szerzője, az Arizonai Egyetem alváskutató programjának vezetője. „Még akkor is jó hatása volt az együtt alvásnak az emberekre, ha a partnerük horkolt, vagy sokat forgolódott álmában.”

Az együtt alvásnak evolúciós okai lehetnek. Amíg az ember még a szabadban töltötte az éjszakát, a ragadozók támadásainak kitéve, az, ha nem egyedül kellett pihennie, valószínűleg elég megnyugtató volt ahhoz, hogy az együtt alvás pozitív hatásai máig megmaradjanak. Egy partnerrel, házastárssal alváshoz egy előzőleg kiépített bizalom is társul, amely jobbá teszi az alvást. Sokan elmondták már, hogy amikor a társuk nincs otthon éjszaka, rosszabbul alszanak.

A kutatók további szempontokat is szeretnének majd megvizsgálni, így a kutatásnak nincs még vége.