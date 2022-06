Megépülhet a Polarstern utóda

1982 decemberében kezdhette meg működését a Polarstern kutatóhajó az Alfred Wegener Intézet (AWI) üzemeltetésében. A hajó lehetővé tette, hogy Németország vezető szerepet vállalhasson a sarkkutatásban, s egyúttal a Neumayer-kutatóbázis (Antarktisz) ellátását is biztosította.

A negyven évi munkája alatt a hajó 1,8 millió tengeri mérföldet (3,3 millió kilométert) tett meg, ez akkora távolság, mintha 82,5-szer körbehajózta volna az Egyenlítőt, ám ennek ellenére is mind a mai napig az egyik legjobb sarki munkára készült kutatóhajó a világon. Ahhoz, hogy Németország továbbra is e tudományos munka élén maradhasson, szükség van a Polarstern utódjára, és 2022. június elején a német törvényhozás elfogadta az utód megépítésének indítványát.

Az utód egyelőre csak Polarstern-II néven fut, a hajó elkészültét 2027-re tervezik, addig meghosszabbították a 20 éve nagyjavításon átesett Polarstern műszaki engedélyét is. Az AWI pedig máris elindítja a hajó megépítésére vonatkozó, egész Európára kiterjedő közbeszerzési eljárást.

A közeli jövő sarkvidéki kutatásai kulcsfontosságúak lesznek a klímaváltozás miatt, s ahhoz, hogy a világszínvonalú kutatásokban Európa továbbra is aktív résztvevő maradhasson, szükség van a folyamatos kutatói jelenlétre. „Kristálytiszták a projekt céljai: olyan kutatóhajót szeretnénk, amely az elődjéhez hasonlóan megfelelő alapot biztosít a nemzetközi kutatóközösség számára ahhoz, hogy a bolygónkat annak legszélsőségesebb régióiban is megfigyelhessük” – mondta el Antje Boetius professzor, az AWI igazgatója. Hozzátette, az új hajó működése és meghajtása is modernebb, klímabarátabb lesz, s azt szeretnék, ha a fenntartható hajózás mintapéldányaként épülne meg a Polarstern-II.

Emellett a hajónak a mostaninál jobb jégtörő kapacitása lesz, így olyan helyekre is eljuthat, amelyhez a jelenlegi technika még kevés (pl. a déli Weddell-tenger), és legalább 30 éven át funkcionálhat majd.

A pályázatok kiértékelését követően 2023-ban meg is kezdődik majd az új hajó építése és mindenre kiterjedő próbautakat követően 2027-ben állhat szolgálatba.