Bódulat és rovarűzés

A japán minikivi és a macskamenta is olyan illó anyagokat bocsát ki, amely a macskák számára (nemcsak a háziaknál, hanem még a nagymacskáknál is!) rövid ideig tartó enyhe bódulatot vált ki, ám lehet, hogy nem csupán ezért válnak a macskák „szerhasználóvá”. A macskamenta rovarűző tulajdonságait már elég régóta ismerjük, most japán kutatók végeztek kísérleteket és méréseket a náluk honos japán minikivi (Actinidia polygama) és macskák segítségével. Arra jutottak, hogy minél többet rágcsálja és minél többet dörgöli magát a macska e növény leveleihez, a levelek annál több rovarűző hatású, az iridoidok közé tartozó illó molekulát bocsátanak ki, számoltak be az iScience folyóiratban.

A japán kutatók azt tárták fel, miért is rágcsálják meg, majd köpködik ki a macskák e növényeket (csak nagyon keveset nyelnek le belőlük, így feltételezték, hogy nem belsőleg ható szerként használják). Észrevették azonban, hogy a növények erősebben illatoznak, ha megsértik a leveleket, szárakat, ezért megmérték a növényből kiáradó iridoidok mennyiségét akkor, ha macska rágcsálta a levelet, vagy ember tépkedte össze.

Kiderült, hogy a macskamentából a levelek rágása, tépése hatására 20-szor több hatóanyag illant ki a sértetlen levelekhez képest, a minikivi esetében ha macska rágcsálta, 10-szeres, ha ember vagdalta össze, akkor viszont 40-szeres volt (nem világos, mi okozta e különbséget). A két növény közül a macskamentából kiáradó mennyiség 40-szerese volt a minikiviének, ám a minikiviből több különböző típusú iridoid molekula áradt.

Mindkét növény hatékonyan riasztotta el a nőstény (vérszívó) ázsiai tigrisszúnyogokat a laboratóriumban, s mindkét növényre ugyanúgy reagált a nyolc vizsgált cica is. A kutatók szerint mindkét növényből hatékony szúnyogriasztót lehetne készíteni, s a kutatást vezető Maszao Mijazaki azt is elmondta, őt nem csípték meg a szúnyogok, miután a minikivi leveleivel bedörzsölte magát.

Az eredmények persze nem jelentik azt, hogy a macskák kimondottan a rovarriasztó hatás miatt érdeklődnek e növények iránt, könnyen lehet, hogy ez csupán véletlen egybeesés.