200 ezer angliai otthont fenyeget a tengerszint emelkedése

Egy, az Oceans And Coastal Management folyóiratban megjelent új tanulmány alapján 2050-ig mintegy 200 ezer angliai part menti ingatlan válhat menthetetlenné a tengerszint emelkedése miatt – számol be a The Guardian. Ez nem jelenti azt, hogy ezek az otthonok ténylegesen el fognak veszni, „csak” az elhagyás kockázata leselkedik rájuk.

Az érintett épületek megóvása a különböző módszerekkel, például gátépítéssel, túl költséges lenne. Az áradásokat okozó tengerszint-emelkedés a klímaváltozással egyre inkább elkerülhetetlennek tűnik, a folyamat miatt Angliában tömegek kényszerülhetnek a szárazföld belsejébe.

Az előrejelzések alapján az évszázad közepére 35 centiméterrel állhat magasabban a víz Anglia partjainál. Ezzel párhuzamosan a partok egyre inkább erodálódnak, ami magasabb hullámokhoz vezet, különösen a viharok idején. A helyzetre megoldást kell találni, a lakott területek alkalmazkodóképességének növelése viszont nem mindenhol megoldható.

A Kelet-Angliai Egyetem Tyndall Központjának új becslése alapján nagyjából 200 ezer otthon lehet érintett. „Sok nagyobb tengerparti városunk számára továbbra is biztosított lesz a védelem, de egyes tengerparti közösségeknél ez nem megoldható” – mondta Paul Sayers, a csapat tagja.

Korábban a kormányzati becslések ennél alacsonyabbak voltak, mivel azok nem tartják a lépést a klímakutatás eredményeivel. 2018-ban az Egyesült Királyságban működő Éghajlatváltozási Bizottság azt állapította meg, hogy az ország partvidékének egyharmada lehet veszélyben.