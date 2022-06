NASA a fenntartható kasmírgyapjúért

Az igen finom és méregdrága mongol kasmírgyapjút a Góbi-sivatagban élő mintegy 90 millió kasmírkecske pehelyszőréből nyerik ki, s ahhoz, hogy ez fenntartható módon történjen, a mongol kecsketenyésztők, a luxuscikkel foglalkozó divatcégek, a Stanford Egyetem földtudományi kutatói, a Vadvédelmi Társaság (Wildlife Conservation Society), egy mongol bányavállalat, és a NASA a műholdas adatai révén egy közös projektben vesznek részt. A Fenntartható Kasmír Projekt fő célja, hogy olyan legeltetési módszereket találjon, amellyel „ a kecske is jóllakik” és a természet is megmarad.

A kecskenyájak korábban kormányzati szabályozás alá estek, ám újabban ez megszűnt, és a kecsketenyésztők maguk dönthetik el, mekkora állattömeggel foglalkoznak. Ez azonban ahhoz vezetett, hogy korlátlan növekedésnek indultak a nyájak, azonban „ahogy a nyájak mérete nő, azt egyre inkább megszenvedi legelők kapacitása” – mondta el Nergui Ajakhuu kecsketenyésztő. Az egyre nagyobb kecsketömeghez már nincs elegendő fű a legelőkön.

A földmegfigyelő műholdak segítségével olyan módon ellenőrizhető a hatalmas kiterjedésű területek állapota, ahogyan azt a hagyományos módszerekkel nem lehet megvizsgálni. A Landsat adatai mellett műholdas csapadékadatok és egyebek segítségével azt mérik fel, illetve modellezik, hogy milyen viszonyok uralkodnak a legeltetéshez alkalmas területeken. (Hasonló távérzékelési módszereket számtalan, földművelési és állattartási programban alkalmaznak ma már.)

Ezzel azok jelen állapotáról és várható közeljövőjéről is tájékoztatni tudják a kecsketenyésztőket. A legelők megőrzött jó állapota egyúttal a kecskék egészségét is biztosítja, ami pedig befolyásolja a kasmírgyapjú minőségét, ezzel pedig az árát. A divatcég azzal tette a legnagyobb lépést, hogy kiiktatta a közvetítőket, és direkt módon a tenyésztőkkel vette fel a kapcsolatot

Napnyugta a Góbiban kasmírkecskékkel és a tulajdonosukkal. Forrás: NASA

A fenntartható legeltetéssel az állattartók is jól járnak, emellett az, ha elkerülik a túllegeltetést, nemcsak a természetes ökoszisztémának válik javára, hanem a poros talaj megkötése révén a távolabb élő embereknek is segítséget jelent (kevesebb por nehezíti az életüket). Az egészséges legelőkről kikerülő kiváló minőségű gyapjúnak a divatcégek is örülnek. A WCS szakemberei a kecsketenyésztőket sokféle módon igyekeznek segíteni, akár új kecskefésülési technikákkal, akár az állatok egészségét biztosító legeltetési módszerek megtanításával. Ha pedig e módszerek révén elnyerik a bizalmukat, akkor remény van arra is, hogy a nyájak méretét csökkenteni tudják.