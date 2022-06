Kígyóméreg segíthet életet menteni

A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyó méregében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadási folyamatot. A textilmintás barnakígyó (Pseudonaja textilis) és a Echis carinatus viperaféle mérgének fehérjéjével készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást, ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget – olvasható az MTI oldalán.



A tanulmány vezető szerzője, Amanda Kijas, az egyetem Biotechnológiai és Nanotechnológiai Intézetének (AIBN) tudósa elmondta, hogy a csoportja korábbi kutatásokra alapozva kezdett dolgozni, és megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb mint egy perc alatt alvad meg, továbbá a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen.

Kijas kutatócsoportja egy olyan gélen dolgozik, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, de testhőmérsékleten megszilárdul, és lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák és elsősegélynyújtáshoz adhatnák. Hasznos lehet a mentők számára vagy háborús sebesülések ellátásához.

„A traumával összefüggő halálesetek 40 százaléka a kontrollálatlan vérzés következménye, de ez az arány háborús övezetekben bekövetkező sérüléseknél sokkal magasabb” – mutatott rá a tudós.

Kijas szerint véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatják a gélt, hogy ne kerüljenek kórházba a vérzés miatt.

A méreggélt már pre-klinikai vizsgálatokban tesztelik, és mihamarabb szeretnék forgalomba hozni. A kutatócsoport azt is vizsgálja, hogyan lehetne ezzel a technológiával égési sérüléseket és traumákat is kezelni.