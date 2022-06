Még néhány hete van hátra az InSight-nak

A NASA marsszondája a bolygó belső felépítését vizsgálja, legfontosabb műszere a földrengéseket regisztráló szeizmométer, amelynek eddigi adataiból már számtalan fontos tudományos eredmény született. Azonban az irányító csapat úgy döntött, hogy e műszert a tervezettnél tovább működtetik, ez viszont azzal jár majd együtt, hogy a vártnál kicsit előbb befejeződik a szonda munkája.

Az eredeti elképzelések szerint a szonda június végén automatikusan lekapcsolta volna a szeizmométert, hogy így annyi energiát megtakarítsanak, amivel decemberig kihúzta volna a szonda. Az új tervek alapján azonban még augusztusban, sőt, kis szerencsével talán szeptemberben is dolgozni fog a szeizmométer, ám ezzel korán lemeríti a szonda akkumulátorait, s maga a szonda is le fog állni ekkor, ám így esély van további marsrengések detektálására. „Az InSight még továbbra is taníthat minket a Marsról. Így minden utolsó tudományos bitet ki tudunk nyerni a szonda adataiból, mielőtt az végleg leáll” – tette hozzá Lori Glaze, a NASA washingtoni Bolygókutató Központjának igazgatója. Az InSight 2018-ban landolt, s a tervezett működési idejét már – más NASA eszközökhöz hasonlóan – túllépte, ám a tudományos munka érdekében e szonda működését is meghosszabbították.

A szonda eddig több mint 1300 marsrengést rögzített, amelyek révén a Mars belső szerkezeti felépítéséről és összetételéről kaptak információt a szakemberek, emellett időjárási adatokat is gyűjtött, vizsgálta a szonda alatti talajt, s a Mars egykori mágneses mezejének maradványait is. Mostanra azonban már csupán a szeizmométer üzemel, a többi műszerét lekapcsolták, energiamegtakarítási céllal. A szeizmométert viszont úgy tudják csak a továbbiakban is üzemeltetni, hogy kiiktatják a szonda biztonsági leállító rendszerét, amely túl kevés energia, vagy túl hideg idő esetében minden, nem létfontosságú műszert kikapcsolt volna. Így azonban nem lehet kikerülni azokat a váratlan eseményeket, amelyek esetleg kárt okoznának az egyébként is „haldokló” szondában. „A cél az, hogy tudományos adatokat gyűjtsünk mindaddig a pillanatig, amíg maga a szonda már nem lesz képes további működésre” – tette hozzá Chuck Scott, az InSight projektmenedzsere.