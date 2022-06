Néhány hónapja egy rakéta csapódott a Holdba

2022 tavaszán mi is beszámoltunk arról, hogy egy elhasznált rakétafokozat becsapódását várták, a Hold túlsó oldalára. A 2022. március 4-i becsapódást követően kialakult kráterre a Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) nagy felbontású felvételével sikerült rátalálni, és meglepő módon nem is egy, hanem rögtön két krátert találtak. Az egymás közvetlen szomszédságában, kis átfedéssel kialakult kráterek közül a keletebbre eső 18, a nyugatabbra eső pedig 16 méter átmérőjű, a kettő együtt 28 méteres a hosszabbik oldalán, számolt be a NASA Goddard Űrközpontja.

Az animáción az előtte-utána képpárból (eltérő megvilágítás miatt kicsit fura, de azonosítható minden pontja) látható, hol is csapódott be a rakétafokozat, kis kráterpárt hagyva maga után. Forrás: NASA

Azért alakulhatott ki e dupla kráter, mert valószínűleg a becsapódott rakétatest mindkét végén nagy tömeg lehetett. Egy rakéta tömege általában a hajtómű felőli végén koncentrálódik, s maga a fokozat jórészt egy üres üzemanyagtartályból áll. Azonban ez esetben a rakéta eredete még mindig nem tisztázott, így a dupla kráter segíthet e kérdésben dönteni. A becsapódás helyét 2022. május 21-én készült felvételen találták meg, egészen komplex környezetben.

Korábbi holdi becsapódások nyomai, a középső sorban az Apollo-küldetések idején a Saturn utolsó fokozatainak nyoma. Forrás: NASA

Semmilyen korábban a Holdba csapódott rakétamaradvány nem hozott létre még dupla krátert, bár a négy Apollo-küldetésekor becsapódott Saturn rakéták utolsó fokozatai (S-IVB) némiképp szabálytalan alakú krátereket hoztak létre, s picit nagyobbakat is, mint a mostani dupla kráter. Ez alapján a tavasszal becsapódott rakétafokozat is közel járhatott méretében a Saturn e fokozatához.