Hogyan függ össze a pikkelysömör és az osztradiol?

A Kiotói Egyetem tette közzé azt a kutatási eredményt, mely megmagyarázza, hogy az pikkelysömör súlyos esetei miért jóval ritkábbak a nők körében: az ösztradiol nevű hormon elnyomja e betegséget. A kutatók szerint e hormon még a pszoriázis gyógyításában is segítséget nyújthat.

„Nemcsak azt tártuk fel, miféle molekuláris mechanizmusok rejlenek a pikkelysömör nemi különbségei hátterében, hanem még az ösztradiol élettani hatásáról is többet megtudhattunk” – mondta Tetszuja Honda, aki korábban a Kiotói Egyetem kutatójaként vett részt a vizsgálatokban. A Journal of Allergy and Clinical Immunology szakfolyóiratban bemutatott felfedezéshez egerekkel végeztek vizsgálatokat. Ezekből derült ki, hogy azon állatok, amelyekből hiányzott a petefészkek termelte ösztradiol, súlyos bőrgyulladásos tüneteket mutattak, míg a kontroll állatokban nem alakult ki súlyos tünet.

Amikor azonban az egereknek ösztradiolt adtak, a folyamat leállt, megszűnt a gyulladást kiváltó citokinek és egyes immunsejtek termelése. Emberi sejttenyészeteken hasonló változásokat tapasztaltak a kutatók.

„Ezek az eredmények azt mutatják, hogy az ösztradiol a neutrofil- és makrofágsejtek szabályozása révén nyomja el a pikkelysömör miatti gyulladást ” – összegezte a kutató.