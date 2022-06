Mintha a közelmúltban pusztult volna el ez a 30 ezer éves mamutborjú

Egy fiatal gyapjas mamut lenyűgöző állapotban konzerválódott maradványaira bukkantak aranybányászok Kanada északnyugati részén – számol be a BBC. A lelet a tartósan fagyott talajban, a permafrosztban konzerválódott.

A mumifikálódott borjú mintegy 30 ezer éves lehet. A maradványokat 2022 június közepén találták meg aranyásók a Yukon tartományban fekvő Klondike régióban. A terület, ahol a lelet előkerült, egy őslakosközösséghez tartozik.

A kanadai kormány szerint a felfedezés azon mamutborjúéhoz mérhető, amelyet 2007-ben találtak meg Szibériában. A Ljuba nevű példány hasonló méretű, de korábbi, 42 ezer éves. A mostani csontváz a legteljesebb mamutmúmia, amelyre Észak-Amerikában bukkantak, és csupán a második ilyen jellegű felfedezés a földön. Észak-Amerikában az eddigi legjelentősebb mamutlelet Effié volt, a mamutborjú részleges maradványait 1948-ban tárták fel egy alaszkai aranybányában.

Being part of the recovery of Nun cho ga, the baby woolly mammoth found in the permafrost in the Klondike this week (on Solstice and Indigenous Peoples’ Day!), was the most exciting scientific thing I have ever been part of, bar none. https://t.co/WnGoSo8hPk pic.twitter.com/JLD0isNk8Y

— Prof Dan Shugar (@WaterSHEDLab) June 24, 2022