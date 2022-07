Vonzóbbak a fertőzött áldozatok a vérszívó szúnyog számára

Az Aedes aegypti szúnyogfaj terjeszti mindkét betegséget, s amint azt a Cell folyóiratban nemrégiben megjelent tanulmány kiderítette, a már fertőzött személyek szaga vonzóbb a szúnyog számára. Néhány éve a malária kapcsán derült ki, hogy a kórokozó hatására szintén vonzóbb szagokat bocsátanak ki a fertőzött potenciális áldozatok.

Az emberek, ha betegek, eltérő illatanyagokat bocsáthatnak ki, különösen a fertőző betegségekben szenvedők, ezeket például az erre betanított kutyák is képesek megérezni. Az nem volt ismert, hogy a zika és a dengue is hasonló szaganyag-manipuláció révén teszi vonzóbbá a fertőzötteket a betegséget terjesztő szúnyog számára, ezért egy kínai kutatócsoport kísérletekbe fogott, amelyekről a Science számolt be.

Zika vírussal fertőzött egerek terráriumának levegőjét átszivattyúzták egy tartályba, egy másik tartályba egészséges egerek levegőjét szivattyúzták be, majd szúnyogokat engedtek ki, amelyek választhattak a két tartály közül. A szúnyogok 70 százaléka a beteg egerek szagával teli tartályba ment! Amikor dengue-lázzal fertőzött egerek szagával is megvizsgálták a reakciót, a szúnyogok fele-fele arányban választották a dengue- és a zika-fertőzött illatokkal teli levegőt. Amikor az egerek levegőjét olyan szűrőn keresztül pumpálták át, amely kiszűri az illatanyagokat, a szúnyogokat egyáltalán nem érdekelte a levegőjük. Ez azt jelenteti, hogy kimondottan a fertőzöttek szaga volt vonzó a szúnyogok számára. Az egerekkel végzett elemzések kimutatták, hogy az acetofenon nevű vegyület volt a tettes: a beteg egerek ebből tízszer annyit bocsátottak ki, mint egészséges társaik.

A kutatók aztán dengue-betegek hónaljából vett illatmintákat is megmutattak a szúnyogoknak, s azok az egerek szagához hasonlóan ezt is igen vonzónak találták, vagyis az emberek hasonló illatanyagokat bocsátanak ki fertőzés esetén, s az ember is többet bocsát ki fertőzötten a szúnyog számára vonzó molekulákból.

Az is kiderült, hogy miként változik meg a szagunk a fertőzéstől: a bőrünkön élő egyes baktériumok termelik ezt az anyagot, ám a zika vagy a dengue fertőzését követően felborul a baktériumok mennyiségét féken tartó RELM nevű protein mennyisége a bőrünkön. A kínai kutatóknak ezt felfedezve sikerült részlegesen elvenni a szúnyogok kedvét a fertőzött egerektől, hogy a RELM termelését serkentő anyaggal etették az egereket.

A felfedezésnek egy olcsó diagnosztikai eljárás is az eredménye lehet: vannak olyan szenzorok, amelyekkel könnyedén ki lehet szagolni a fertőzést a megváltozott illatmolekulák révén, hasonló módszer már létezik malária „kiszagolására”. Ezzel olyan helyeken is lehetőség lenne gyors diagnózisra, ahol nincs megfelelő labor. Emellett azzal, ha a betegeket kevésbé vonzóvá tesszük a szúnyogok számára, a továbbadott fertőzések mennyiségét is csökkenteni lehet.