Holdkutatás az Etnán

A DLR, vagyis a német űrkutatási hivatal leendő holdi robotokat tesztelt az Etna lejtőin, ahol szinte teljesen holdbéli volt a táj. Ezért is választották az Etnát a robotkísérletek helyszínéül, ahol az automatikusan dolgozó gépek bebizonyíthatták, hogy képesek az önálló munkára, például kőzetmintákat gyűjtöttek és elemeztek, majd az elemzések eredményét továbbították az irányítóközpontba. A komplex tesztek a Geológiai küldetés-I nevet kapták.

Az Etna kitörései során hullott lapilli (pár centis vulkáni kőzettörmelék) hasonló talajt biztosít, mint más égitestek felszíne; az LRU1 robot vizsgálja a felszínt. Forrás: DLR

A durva kőzettörmelékes és a szilárd lávakőzettel borított talaj egyaránt kihívás a robotok számára, mindegy, mely bolygón végzik a munkát, ez a környezet valósághű helyzetet teremt.

„A mozgékony robotokból álló csapatoknak nagy szerepük lesz a jövő űrkutatásában, ahol maguk a robotok segítik és kiegészítik egymás munkáját a különböző képességeiknek megfelelően. Az ember szemének és karjának meghosszabbításaként szolgálnak majd” – mondta Armin Wedler, a küldetés projektmenedzsere.

Robotjármű siet a poros kőzeten az Etna oldalában végzett tesztek során. Forrás: DLR

A Geológiai küldetés-I során két felszíni robot és egy drón alkották a csapatot. Az LRU1 robot kamerái segítségével felmérte, kiértékelte a különféle kőzeteket, ezt az egységet tekinthetjük a küldetés tudósának; az LRU2 pedig asszisztensként dolgozott és begyűjtötte a megfelelőnek tűnő kőzeteket, s lézeres műszere segítségével elemezte is azokat. Az LRU2 különféle szerszámokkal és tárolódobozokkal is felszerelt, illetve ez az egység wifi-átjátszóként gondoskodik az LRU1 rádiókapcsolatáról is. Az ARDEA nevű drón a terep felmérését végezte el, már amikor az Etnán fújó, általában erős szelek ezt lehetővé tették.

Az LRU2 robotnak nemcsak hagyományos robotkarja van, hanem keze is, amely képes az adott kődarabok tapintását is közvetíteni az irányítóközpontba. Forrás: DLR

A Geológiai küldetés-II szintén az Etnán zajlott, de itt eltérő helyzetet szimuláltak, míg az I-es esetében földi irányítás alatt álltak a robotok, addig a II-esnél egy „keringő űrhajóról” kaptak irányítást, természetesen csak szimulált módon. A csapat kiegészült egy harmadik felszíni robottal is, amely az LRU1 és 2 munkája során gyűjtött mintákat egy „leszállóegységhez” szállította. E szállító robot, az Interact Rover olyan robotkarral rendelkezik, amelyen egy „kéz” valódi tapintásérzetet is képes közvetíteni, vagyis a távolból irányító kutatók megfelelő eszköz segítségével maguk is érezhetik az adott követ. A csapat negyedik tagja egy wifit biztosító rover volt, amely úgy helyezkedett el folyamatosan, hogy az Interact állandó kapcsolatban álljon az irányítóközponttal, mivel itt nem önállóan, hanem emberi irányítással dolgoztak a robotok.

Alaptábor a robotkutatók számára az Etnán. Forrás: DLR

A demonstrációs teszt során egy veterán német űrhajós, Thomas Reiter a tereptől 23 kilométerre lévő Catania városában berendezett irányítóközpontból végezte a robotok irányítását. 2019-ben az Interact robotot Luca Parmitano olasz űrhajós az ISS fedélzetéről irányította, a robot ekkor egy holland kísérleti bázison dolgozott. A kísérletek harmadik fázisa egy, a „Hold túlsó oldalát” elérő antennarendszer létesítése volt, amelyben az LRU rover és az ARDEA drón közös munkával szimulálta az antennák telepítését.

A korábbi és a mostani tesztek rengeteget tanítottak a robotokkal való munkáról, amely tudásnak nagy hasznát veszik majd a szakemberek a későbbi valós robotikus küldetések során.