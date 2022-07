Ukrajna éjszakai fényeinek változása

Az Earth Observatory több összehasonlító felvételt is bemutatott, amelyeken követhető, hogy a háborús események majd az áramszolgáltatás helyreállítása miként befolyásolták a világítást. Összehasonlításul a háború előtt, januárban készült felvételt is megismerhetünk, ahol még a teljes világítás működött.

A teljes főváros képe 2022 januárjában, a pontosabb összehasonlítások kedvéért. Mindhárom, Kijevet bemutató kép teljesen azonos területet fed le. Forrás: Earth Observatorx

Márciusban jelentősen csökkent a világítás, amint azt a műholdak felvételei megmutatták, majd lassanként helyreállították az áramellátást, és májusra az ország egyes részein, főként a fővárosban és környezetében egy kicsit újraindulhatott az élet.

Kijev márciusban, jelentősen csökkent világítással. Forrás: Earth Observatory

A háborús környezetből igen nehéz adatokat gyűjteni, ebben segítenek a műholdak, amelyek többek közt a humanitárius segítségnyújtáshoz is hozzájárulnak, hisz így kiderülhet, hol és nagyjából hány ember nem jut hozzá az alapvető szolgáltatásokhoz, és hol lehet szükség segítségre. Hosszabb távon pedig felhasználhatóak ezek az adatok ahhoz, hogy miként befolyásolta a háború az ország fejlődését, gazdaságát.

Kijev májusban, kis részben helyreállított világítással (nem túl feltűnőek a különbségek, de pl. a város északi peremén látható egy nagyobb terület, amely újra fényt kapott). A januáritól azonban még most is igen távol van. Forrás: Earth Observatory

A kutatók márciusból és májusból is a derült éjszakák során készült felvételeket válogatták össze, s ezekből hozták létre az adott hónap éjszakai viszonyait bemutató képeket. A háború első hónapjaiban az alapszolgáltatások, mint az elektromos áram is, a támadások miatt megszűntek, többek közt az erőműveket érő célzott támadások miatt. Azután, az idő előre haladtával, míg az ország keleti részén továbbra is fennállt ez a helyzet, de a nyugati régiókban lassanként kezdtek kicsit javulni az állapotok.

Animáción a januári és a májusi világítás egész Ukrajna területén. Forrás: Earth Observatory

Az éjszakai világítás hasonló eseményei segítségével az ENSZ is követi a konfliktusokat a világban, de ezek a felvételek segítik akár a békefenntartók, akár a segélyek megfelelő helyre juttatását is.

Az ilyen felvételek feldolgozása során különösen nagy precizitással kell eljárni, mivel számos megtévesztő adat lehet a képeken, például megcsillanó holdfény, felhők, légszennyezés, hótakaró, de még az évszakos növényborítás is csalóka képet adhat a visszaverődő fényekről. A mostani képek feldolgozását is végző Black Marble (fekete üveggolyó) nevű projekt szakemberei mindezen változásokat (pl. az aktuális holdfázist) figyelembe véve vizsgálják át a műholdképeket, s szűrik ki a nem a világításból eredő fénypontokat.