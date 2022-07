Só helyett enyhe áramütés?

Képzeljük el, ahelyett, hogy sót szórnánk az ételeinkre, egy speciális pálcika segítségével a nyelvünket ingerelve éreznénk kellően sósnak, zamatosnak az ételt! Három japán kutató legalábbis erre jutott, miután kísérleti eszközük révén 30 százalékos sómennyiség-csökkenést is el tudtak érni, azonos érzékszervi élmény mellett, amint arról a Frontiers in Virtual Reality szakfolyóiratban beszámoltak.

A módszerük lényege egy speciális evőpálcika, amelyet a nyelvhez érintve, gyenge elektromossággal erősíteni lehet az étel sósságát. Korábbi kutatások már kimutatták, hogy gyenge elektromos áram hatására a nátrium-klorid ionjainak ízlelőbimbókra kifejtett hatása megváltozik – akár csökkenteni, akár növelni lehet így a sós vagy más ízérzetet. A kutatók most azt mérték fel, hogy a valóságban miként lehet szimulálni a só ízét olyanoknál, akik alacsony sótartalmú étrendet követnek.

Az ízérzékelést fokozó evőpálcia képe és működésének sematikus rajza. Forrás: Frontiers in Virtual Reality

A kutatók először megtervezték azt az igen gyenge áramütést (annak amplitúdóját és frekvenciáját), majd saját magukon vizsgálták meg elsőként a hatást. Ezután 31 fő alacsony sótartalmú étrendet követő alanyon mérték fel az evőpálcikába rejtett elektromos forrásukat: az emberek speciális zselét kaptak, amelyet meghatározott arányban tengeri sóval ízesítettek, majd meg kellett mondaniuk, mennyire érezték azt sósnak, mind az elektromos stimulációval, mind anélkül. Az eredmények igen pozitívak voltak: elég sósnak ítélték az érzett ízt akkor is, ha az a normálnál 30 százalékkal kevesebb sót tartalmazott, és az alanyok 80 százaléka azt nyilatkozta, hogy ezért az élményért könnyedén elviseli a nyelvet érő gyenge elektromosságot a mindennapi étkezések során.

A kísérlet második részében miszólevest kóstoltak az alanyok, amelynek szintén csökkentették a sótartalmát, s az alanyok ezt is élvezetesebbnek találták, ha elektromos ingerléssel együtt ették. A kóstolások eredménye alapján feltételezhető, hogy nemcsak a sót, hanem az umámit is erőteljesebbnek érzik az ingerlésnek köszönhetően az alanyok, vagyis alapvetően zamatosabbnak tűnt így az étel.

A kutatók most azon dolgoznak, hogy a sócsökkentést elősegítő elektromos evőpálcika kereskedelmi forgalomba kerülő változatát mielőbb előállítsák.

Az egészségügyi okok mellett a találmánynak a virtuális valóság világában is szerepe lehet, akár az is elképzelhető, hogy egy ezen az elven működő eszköz a virtuális ételek és italok ízét is képes lesz majd átadni.