Európa legrégebbi szalamandrája

A jura időszak közepén, mintegy 166 millió évvel ezelőtt élt az az ősi szalamandra, amelynek kövületére Skóciában találtak rá. Bár a most előkerült nem (Marmorerpeton) képviselőjének maradványára már 30 éve is rábukkantak, a korábbi fosszíliák igen hiányosak és töredékesek voltak, ezért nem sokat árultak el az ősi szalamandrákról. A kövületekben igen gazdag Skye-szigeten, a nemrégiben előkerült maradványokról azonban rengeteg részlet derült ki, felismertek olyanokat is, amelyek a mai szalamandrákból hiányoznak. Az új faj a Marmorerpeton wakei nevet kapta, a név második felét egy amerikai szalamandra szakértő, David Wake után. A leletet mikroCT vizsgálatokkal mérték fel, s készült a kőzetbe ágyazott csontokról 3D modell, amelyet azután bárhol bárki megvizsgálhat.

„A maradvány kétségkívül szalamandra, de különbözik minden ma élő rokonától” – mondta el a PNAS hasábjain publikált kutatást vezető Dr. Marc Jones, a University College London (UCL) szakembere. „Emiatt is fontosak a kövületek, hisz olyan kombinációkban őrzik meg az élőlények egyes tulajdonságait, amilyenekben ma már nem láthatjuk ezeket.”

A szalamandrák és a velük egybesorolt gőték mintegy 700 fajjal képviseltetik magukat az északi féltekén, s ezek a fajok számtalan méretben előfordulhatnak. A szalamandrák arról híresek, hogy képesek visszanöveszteni elveszített végtagjukat s egyes szerveiket. A most megismert skót ősszalamandrának lapított, békáéra emlékeztető feje volt, de az állkapcsa erős volt, s a homlokán, a szeme felett olyan csontkinövéseket viselt, mint a mai krokodilok – ebben is különbözött a mai szalamandráktól.

A végtagjai s a farka azt sugallják, teljesen vízi életmódot folytathatott, s talán az erős állkapcsát az élelem beszippantásához használhatta, vagyis valahogy úgy élhetett, mint a mai, észak-amerikai mocsári ördög (Cryptobranchus alleganiensis) nevű óriásszalamandra.

A legtöbb ismert ősszalamandra ennél későbbi, és jórészt egyetlen kazahsztáni lelőhelyről való, így a skót lelet egy eddig ismeretlen ágát mutatja be a szalamandrák, illetve tágabb értelemben a kétéltűek evolúciójának. A Skye-szigeten talált ősmaradvány lehetett a mai szalamandrák őse is, de akár a fejlődésük egy oldalága is. A sziget középső-jura időszaki leletegyüttese a korabeli ökoszisztéma felépítéséről is árulkodik.