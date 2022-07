A férfiak éhesek lesznek a napfénytől?

A Nature Metabolism szakfolyóiratban jelent meg az az izraeli tanulmány, amelyben egy nagy népegészségügyi és táplálkozási felmérés adatait elemezve arra jutottak a szakemberek, hogy a férfiak a nyári félév során 17 százalékkal növelték az energiabevitelüket, míg a nőké változatlan maradt. A kutatók úgy vélik, hogy a napfény hatása magyarázza a nemek közti különbséget. Ahhoz, hogy ezt az egészen őrültnek tűnő elképzelést igazolják is, külön felmérést végeztek, nők és férfiak egy kisebb csoportját megkérték, hogy töltsenek el 25 percet a napon. Ezt követően az étvágyról tettek fel kérdéseket nekik, s a férfiak erősebb éhségről számoltak be, a nőké nem változott (a napozás előttihez képest). Egy önbevallásos kikérdezés persze még nem teljes bizonyíték, ezért a kutatók vérmintákat is vettek az alanyoktól napozás előtt és után, s megmérték az étvágyat stimuláló ghrelin nevű hormon szintjét. E mérésekből kiderült, hogy a férfiaknál magasabb lett e hormon szintje a napozást követően.

A kutatók később további kísérleteket is végeztek, ezúttal egerekkel. Ezek is azt mutatták, hogy a hím egerek ghrelin-szintje megemelkedett félórás napozásnak megfelelő mennyiségű UV-B sugárzás hatására, a nőstényeké nem. A 10 héten át „napoztatott” hím egerek gyakrabban és többet is ettek, mint napozás nélkül tartott társaik, és híztak is a kísérlet ideje alatt.

Korábbi vizsgálatokból már ismert volt, hogy a ghrelin-szint a DNS-javításáért felelős p53 nevű gén miatt emelkedik meg, s a napfény hatására e gén kifejeződése megváltozik, s felszabadul a ghrelin a bőr zsírsejtjeiből. A nők azért ússzák meg a napozás utáni extra éhséget, mert az ösztrogén elnyomja a p53 aktiválódását.

Vannak kutatók, akik szerint azonban korai volna az emberekre kifejtett hatásról beszélni, amikor az emberekkel végzett kísérletek távol voltak az ilyen vizsgálatoknál elvárhatóktól (amit az egereken viszont rendben végeztek). Mindemellett az is könnyen lehet, hogy a nők egyéb környezeti okokból nem lesznek éhesek az UV fény hatására, vagy épp az is lehet, hogy nem a ghrelin, hanem valami más, esetleg több molekula is szerepet játszhat a jelenségben. Bőven van még mit vizsgálni tehát a jelenség okait illetően, azonban addig is nézzük el, ha a strandról hazaérve családunk férfitagjai azonnal a hűtőszekrényt kezdik ostromolni!